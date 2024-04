Egy nő egy holttestet tolt be a bankba, hogy hitelt vegyen fel a nevére

Brazíliában őrizetbe vettek egy nőt, miután egy idős férfi holttestét tolta be egy bankba, azt állítva, hogy a nagybátyja, és hogy ő fogja aláírni a kölcsönt - jelentette a média a helyi rendőrségre hivatkozva.



Erika de Souza Vieira Nunes, aki azt állította, hogy a 68 éves Paulo Roberto Braga unokahúga és gondozója, kedden betolta a holttestet a bankba Rio egyik külvárosában, és azt mondta a pénztárosnak, hogy a férfi 3250 dollárnyi kölcsönt szeretne.



Egy tollat tartott a kezében, és előre mozgatta a kezét, majd azt mondta: "Bácsikám, figyelsz rám? Alá kell írnod" - majd azt javasolta, hogy ő írja alá helyette. "Írd alá, hogy ne okozz nekem több fejfájást, nem bírom tovább" - tette hozzá a nő, miközben hátulról megragadta a férfi nyakát a kezével.



"Nem hiszem, hogy jól van. Egyáltalán nem néz ki jól" - jegyezte meg az egyik bizalmatlan alkalmazott, mire Nunes így válaszolt: "Nem mond semmit, ő már csak ilyen".



Ezután az elhunyt férfihez fordult: "Ha nem vagy jól, elviszlek a kórházba".



A banki alkalmazottak gyanút fogtak, mivel a férfi feje folyamatosan hátraesett, és hívták a rendőrséget, akik a helyszínen letartóztatták a nőt. Nunes ellen csalás miatt emeltek vádat. A holttestet a hullaházba szállították.



"A nő tudta, hogy a férfi halott... legalább két órája halott volt" - mondta a nyomozótiszt, Fabio Luiz Souza a Bom Dia Rio című hírműsorban szerdán.



"22 évnyi rendőrként eltöltött idő alatt még soha nem találkoztam ilyen történettel" - tette hozzá Souza, aki szerint a hullafoltok látható jelei nem hagynak kétséget Braga állapotát illetően.



Később megállapították, hogy Braga már több órája halott volt, mielőtt a bankba ment volna. A rendőrség közölte, hogy vizsgálni fogják a férfi halálának körülményeit, és megpróbálják kideríteni, hogy Nunes valóban az unokahúga-e, és hogy más személyek is részt vettek-e az állítólagos banki csalási kísérletben.

