Elképesztő sztori

Letartóztatták a démoni Chucky babát Mexikóban - videó

Letartóztatták a férfit, aki egy késes Chucky-babával terrorizálta és rabolta a helyieket Mexikó északi részén - jelentette a helyi média. A horrorfilmbabát meg is bilincselték és őrizetbe vették.



A csak "Carlos N." néven azonosított férfit a hatóságok azzal vádolták, hogy a "Child's Play" horrorfilmsorozat által népszerűvé tett babával megzavarta a közrendet, veszélyeztette a lakosságot és pénzt követelt tőlük a hónap elején az északi Coahuila államban található Monclovában.



"Az arcukba nyomta a babát, és megijesztette az embereket" - mondta Juan Raul Alcocer, a monclovai rendőrség egykori igazgatója a Fuerza Informativa Aztecának. "Ez bűncselekmény, emiatt letartóztatták".



Arról is beszámoltak, hogy Carlos N. tiltott szer hatása alatt állt az eset idején, amely miatt vádat emeltek ellene, és amely a város főterén történt.



Mind Carlos N-t, mind a sértett babát a helyi rendőrkapitányságra vitték, ahol mindkettőjüket megbilincselték és fényképet készítettek róluk. A Chucky babát, amelynek overalljából még mindig egy nagy kés állt ki, a falnak támasztották, és a hajánál fogva tartották fel, amíg a fényképet készítették.



A rendőrtisztet azonban, aki - állítólag az újságírók kérésére - megbilincselte a babát, később megrovásban részesítették a lépésért.



"Néhány újságíró tréfásan azt mondta neki, hogy pózoljon a babával, bilincselje meg" - mondta Alcocer. "Komolyan kell vennie a munkáját és az előírásokat, nem szabad ilyen játékokat játszania".



A rendőrség nyomozásának középpontjában álló "démonbaba" először az 1988-as "Child's Play" című filmben debütált a mozivásznon, amely egy anyáról szól, aki egy babát ad a fiának, de nem tudja, hogy a játékot egy sorozatgyilkos szelleme "szállta meg".



Az eredeti filmnek hét folytatása született. A "Child's Play 3" című filmet állítólag két különböző gyilkossági nyomozás során is idézték az Egyesült Királyságban.



1992 decemberében és 1993 februárjában, mint a bűntények "ihletője".



A film megtekintését később korlátozták az Egyesült Királyságban, és egyes videókölcsönző láncok nem voltak hajlandóak a film másolatát a boltjaikban tartani.