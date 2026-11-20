Világvége

Már egy hete vége kellett volna lennie a világnak

Péntek 13-a önmagában is baljós napnak számít, 2026 novemberében azonban különös jelentőséget kapott: egy több mint hat évtizeddel ezelőtt publikált tudományos előrejelzés szerint ezen a napon kellett volna bekövetkeznie az emberiség végzetének. Legalábbis matematikai értelemben. Heinz von Foerster osztrák fizikus és kutatótársai ugyanis 1960-ban arra a következtetésre jutottak, hogy ha a világ népessége az előző kétezer évben megfigyelt ütemben növekszik tovább, akkor 2026. november 13-án elméletileg végtelenné válik.



A Science tudományos folyóiratban 1960. november 4-én megjelent tanulmány már címében is meghatározta a végzetes időpontot: „Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026”, azaz „Világvége: 2026. november 13., péntek”. A kutatók természetesen tisztában voltak azzal, hogy a Föld lakossága nem növekedhet a végtelenségig, a számítás azonban jól érzékeltette, milyen következményekkel járhat, ha egy korábban megfigyelt növekedési folyamatot változatlan feltételekkel vetítenek előre.



Von Foerster és munkatársai, Patricia M. Mora és Lawrence W. Amiot közel kétezer év népesedési adatait vizsgálták meg. Összesen 24, különböző történelmi időszakokból származó népességbecslést gyűjtöttek össze, majd statisztikai módszerekkel meghatározták azt a matematikai görbét, amely a legjobban illeszkedett a korábbi adatokhoz. A számítások szerint a Föld lakosságának megduplázódásához szükséges idő folyamatosan rövidült, a népességnövekedés tehát nem egyszerűen gyorsult, hanem maga a gyorsulás is egyre jelentősebbé vált.



A kutatók az emberiség együttműködési képességében látták a folyamat egyik magyarázatát. A technológiai fejlődés, a mezőgazdasági termelés hatékonyságának növekedése, az orvostudomány eredményei és a társadalmak közötti tudásmegosztás egyre több ember életben maradását tette lehetővé. A nagyobb népesség ugyanakkor több kutatót, mérnököt, szakembert és újabb fejlesztéseket eredményezhetett, tovább gyorsítva a növekedést.



Ez a pozitív visszacsatolás vezetett ahhoz a matematikai eredményhez, amely szerint a népesség egy meghatározott időpontban elméletileg végtelenné válhat. A kutatók ezt nevezték világvégének, noha a kifejezés nem egy konkrét természeti katasztrófára vagy az emberiség tényleges pusztulására utalt.



A tanulmány egyik legemlékezetesebb megállapítása szerint dédunokáink nem éhen halnak majd, hanem agyonnyomják egymást. A provokatív kijelentés arra utalt, hogy az emberiség technológiai és szervezési képességei ugyan egyre több ember élelmezését tehetik lehetővé, a korlátlan népességnövekedés azonban előbb-utóbb feloldhatatlan ellentmondáshoz vezetne.

A hatvanas években a túlnépesedés kérdése egyébként is komoly tudományos és társadalmi vitákat váltott ki. A világ lakossága akkor valamivel meghaladta a hárommilliárd főt, miközben a népességnövekedés üteme történelmi csúcs közelében járt. A mezőgazdasági termelés, az ivóvízkészletek, az energiaellátás és a természeti erőforrások korlátai miatt sokan tartottak attól, hogy az emberiség előbb-utóbb képtelen lesz biztosítani saját fennmaradásának feltételeit.



Von Foersterék modellje mindazonáltal nem vette figyelembe, hogy a társadalmi és gazdasági fejlődés a születések számát is jelentősen befolyásolhatja. A magasabb életszínvonal, a városiasodás, a nők iskolázottságának növekedése, a fogamzásgátlás elterjedése és a családalapítási szokások változása ugyanis idővel mérsékelte a népességnövekedést.



A tényleges adatok alapján a globális népesség éves növekedési üteme az 1960-as évek elején érte el a 2 százalék feletti csúcsát, azóta azonban jelentősen lelassult. A Föld lakossága 2026-ra már meghaladta a 8 milliárdot, ám a növekedés korántsem követi azt az egyre meredekebb görbét, amelyből a kutatók hatvanhat évvel korábban kiindultak.



Az ENSZ 2024-ben közzétett népesedési előrejelzése szerint a világ lakossága várhatóan a 2080-as évek közepén, mintegy 10,3 milliárd főnél érheti el a maximumát, majd az évszázad végére enyhén csökkenhet. A szervezet becslése alapján tehát a népességnövekedés nemcsak lassul, hanem a jelenlegi demográfiai folyamatok fennmaradása esetén ebben az évszázadban meg is állhat.



Érdekes ugyanakkor, hogy az 1960-as számítás matematikailag nem feltétlenül volt hibás. A kutatók az akkor rendelkezésre álló történelmi adatokhoz jól illeszkedő modellt alkottak, amelyet azonban olyan időszakra terjesztettek ki, amikor a növekedést meghatározó feltételek már megváltoztak. A megadott világvégedátum ráadásul korántsem volt annyira pontos, mint ahogyan azt a napra meghatározott időpont sugallta: a számításhoz mintegy öt és fél éves bizonytalanság tartozott.



A tanulmány annak idején jelentős visszhangot váltott ki, a Time és a The New York Times is foglalkozott vele, sőt a kutatók egyenlete a későbbi évtizedekben genetikai, ökológiai és népességtudományi tankönyvekben is megjelent.



A történet a mai adatvezérelt világban különösen érdekes, hiszen a tudományos modellezés, a nagy adathalmazok feldolgozása és a mesterséges intelligenciára épülő előrejelzések egyre nagyobb szerepet kapnak a gazdasági és társadalmi döntéshozatalban. Egy modell azonban csak azok között a feltételek között képes megbízható eredményt szolgáltatni, amelyekre épül, ezért a múltbeli összefüggések pontos felismerése önmagában nem garantálja a jövőbeni folyamatok helyes előrejelzését.

Von Foersterék kutatásában a hosszú távú népességnövekedés matematikai szabályszerűségei kerültek előtérbe, miközben a későbbi társadalmi változások alapvetően módosították a kiinduló feltételeket. Az előrejelzés tehát nem azért nem teljesült, mert az emberiség az utolsó pillanatban elkerülte volna a katasztrófát, hanem mert a népesség növekedése már évtizedekkel korábban eltért attól a pályától, amelyet az 1960-as modell leírt.