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Földrengések Európában - Magyarországon is megmozdult a föld
Magyarországot is megnevezte egy Facebookon terjedő földrengés-előrejelzés, amely november 18. és 26. között akár 6,5-ös magnitúdójú földmozgásokra figyelmeztetett. November 18-án valóban rengett a föld hazánkban és Romániában is.2026.11.19 21:40ma.hu
Az Earthquake News Everyday nevű Facebook-oldal több európai országot, köztük Magyarországot, Romániát, Szlovákiát és Ausztriát is felsorolta egy figyelmeztetésben, amely szerint november 18. és 26. között 3,5 és 6,5 közötti magnitúdójú földrengések fordulhatnak elő.
A bejegyzés különösen annak fényében kelthet figyelmet, hogy november 18-án hajnalban valóban két földrengést is regisztráltak a térségben.
Az Időkép beszámolója szerint éjfél után 36 perccel 2,5-ös magnitúdójú földrengés történt a Heves vármegyei Bélapátfalva közelében. A földmozgást a környező településeken is érzékelték, Balatonról, Bekölcéről és Mikófalváról is érkeztek lakossági bejelentések.
Alig több mint két órával később Romániában jóval erősebb rengés következett be. Magyar idő szerint hajnali 2 óra 48 perckor a Vrancea térségében pattant ki egy 5,7-es magnitúdójú földrengés, bár egyes mérések 5,2-es értéket jeleztek.
A mintegy 121 kilométeres mélységben keletkezett földmozgást még Bukarestben is érezni lehetett. A beszámolók szerint sérülések is történtek, jelentősebb épületkárokról azonban nem érkezett hír.
A két földrengés időzítése miatt különösen érdekesnek tűnhet a Facebookon terjedő figyelmeztetés, de fontos különbséget tenni a tényleges szeizmológiai adatok és az ellenőrizetlen előrejelzések között.
A földrengések pontos időpontját, helyszínét és magnitúdóját a tudomány jelenlegi állása szerint nem lehet napokra előre megbízhatóan megjósolni. Ráadásul a Facebook-bejegyzés rendkívül nagy földrajzi területet és többnapos időszakot jelölt meg.
Az, hogy ebben az időszakban valóban történt földrengés, önmagában nem bizonyítja az előrejelzés tudományos megalapozottságát.
A következő napokban ezért érdemes a hivatalos szeizmológiai szolgálatok méréseit követni, a közösségi médiában terjedő földrengésjóslatokat pedig fenntartással kezelni.
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