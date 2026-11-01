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Drámai méreteket öltött az Ebola-járvány

Minden második igazolt fertőzött életét követeli az Afrikában terjedő Ebola-járvány, amely már több országot is elért, miközben a szakemberek attól tartanak, hogy a fertőzést egyre nehezebb megfékezni. 2026.11.01 06:15 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Drámai méreteket öltött a Kongói Demokratikus Köztársaságban májusban kezdődött Ebola-járvány. Az ország egészségügyi minisztériumának legfrissebb adatai szerint 10 351 igazolt fertőzésből 5026 végződött halállal, vagyis a betegek csaknem fele életét vesztette.



A mostani járvány ezzel már a történelem második legtöbb halálos áldozatot követelő Ebola-kitörése. Ennél súlyosabb pusztítást csak a 2014 és 2016 között Nyugat-Afrikában tomboló járvány okozott, amely több mint 11 ezer ember életét követelte.



A jelenlegi fertőzéshullámot a Bundibugyo-vírus okozza, amely ellen egyelőre nincs engedélyezett, célzott védőoltás vagy specifikus gyógyszeres kezelés. A betegek ellátása ezért elsősorban a tünetek kezelésére és az életfunkciók támogatására épül.



A járvány már túllépte Kongó határait. Kenyában, Nigériában és Ugandában is azonosítottak fertőzötteket, sőt Franciaországban is regisztráltak korábban egy esetet. Az utóbbi két országban jelenleg nincs ismert aktív fertőzés.



A legsúlyosabb helyzet továbbra is Kongó keleti részén alakult ki, ahol a fegyveres konfliktusok jelentősen akadályozzák a járványügyi védekezést. Az egészségügyi dolgozók számára több térség nehezen megközelíthető, miközben a lakosság egy részének bizalmatlansága is nehezíti a fertőzöttek felkutatását és elkülönítését.



A helyzetet tovább súlyosbítják az egészségügyi személyzet elleni támadások. A beszámolók szerint a közelmúltban egy Ebola-riasztáshoz kivonuló ápolót is megöltek.



Jean Kaseya, az Afrikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ főigazgatója a koronavírus-járvány tanulságaira figyelmeztetve hangsúlyozta, hogy az országok megfelelő óvintézkedések nélkül nem tekinthetik magukat biztonságban.



A járvány nemzetközi terjedése miatt Nagy-Britanniában is fokozott figyelemmel követik az eseményeket. A brit egészségbiztonsági hatóság, a UKHSA ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a brit lakosságra jelentett közvetlen kockázat továbbra is alacsony.



A hatóság külön figyelemmel kíséri a fertőzéssel érintett országokból hazatérő egészségügyi és humanitárius dolgozókat, és szükség esetén speciális egészségügyi intézményekben biztosítja az ellátást.



Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ korábbi értékelése szerint az Európai Unió lakosságának fertőződési kockázata nagyon alacsony. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a járvány megfékezéséhez gyors esetfelderítésre, hatékony kontaktkutatásra és nemzetközi együttműködésre van szükség.