Egészségügy
2,5 millió gyermeket vizsgáltak: újabb bizonyíték az oltásokról
Egy több mint 2,5 millió amerikai gyermek egészségügyi adatait feldolgozó kutatás ismét megerősítette, hogy az MMR-oltás nem növeli az autizmus kialakulásának kockázatát.2026.10.30 08:25ma.hu
Minden eddiginél nagyobb adatmennyiségre támaszkodó amerikai kutatás szolgáltat újabb bizonyítékot arra, hogy nincs összefüggés a kanyaró, a mumpsz és a rózsahimlő elleni kombinált MMR-védőoltás és az autizmus között. A The Pediatric Infectious Disease Journal folyóiratban megjelent vizsgálat során 2 560 035 gyermek egészségügyi adatait elemezték.
A kutatók azokat a gyermekeket hasonlították össze, akik kétéves koruk előtt megkapták első MMR-oltásukat, azokkal, akik ebben az életkorban még nem részesültek a vakcinában. Az egészségügyi adatokat a gyermekek nyolcéves koráig követték nyomon.
Az eredmények alapján az MMR-oltás nem járt együtt az autizmus diagnózisának megnövekedett kockázatával. A kutatók egy másik, rutinszerűen alkalmazott, pneumococcus elleni emlékeztető oltást is megvizsgáltak, és ennél sem találtak fokozott autizmuskockázatot.
Az MMR-vakcina és az autizmus közötti feltételezett kapcsolat egy 1998-ban publikált tanulmány nyomán terjedt el. A később visszavont kutatás állításait az azóta eltelt évtizedekben számos nagyszabású vizsgálat cáfolta, a tévhit azonban továbbra is jelen van az oltásokkal kapcsolatos közbeszédben.
Az új eredmények különösen fontosak annak fényében, hogy az Egyesült Államokban ismét emelkedik a kanyarós megbetegedések száma. Az amerikai járványügyi hatóság, a CDC közölt adatai szerint 2026. október 22-ig 4852 igazolt kanyarós esetet regisztráltak az országban.
A kanyaró rendkívül fertőző vírusbetegség, amely súlyos szövődményeket is okozhat. A megfelelő átoltottság ezért nemcsak az egyéni védelem, hanem a járványok megelőzése szempontjából is meghatározó.
Bár a megfigyeléses vizsgálatok természetükből adódóan nem zárhatnak ki minden lehetséges torzító tényezőt, a mostani, több millió gyermeket érintő elemzés összhangban áll a korábbi tudományos eredményekkel: nincs megbízható bizonyíték arra, hogy az MMR-védőoltás autizmust okozna.
Forrás: Burstain és munkatársai (2026), The Pediatric Infectious Disease Journal. DOI: 10.1097/INF.0000000000005349; CDC kanyarójárványügyi adatok.
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