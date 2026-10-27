Világvége
Elképesztő mennyiségű békalencse lepte el a Bodrogot
Már közel 1800 tonna békalencsét távolítottak el a Bodrogból, ahol a vízfelszínen összefüggő növényszőnyeg alakult ki, veszélyeztetve a folyó élővilágát.2026.10.27 10:53ma.hu
Jelentős mennyiségű békalencse halmozódott fel a Bodrog folyón, ezért Tokajnál és Alsóbereckinél folyamatos vízminőségi kárelhárítási munkálatok zajlanak. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) tájékoztatása szerint a vízfelszínen összetorlódott növényzet eltávolításához több vízügyi igazgatóság szakembereinek és speciális munkagépeinek összehangolt munkájára van szükség.
A folyón elhelyezett úszó merülőfalak visszatartják a sodródó békalencsét, amelyet ezt követően gépi és kézi erővel emelnek ki a vízből. A határhoz közeli Alsóbereckinél más térségekből átvezényelt úszó munkagépek, úgynevezett tókaszák is részt vettek a munkában.
A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság egy munkagéppel és annak kezelőjével segíti a folyó megtisztítását, míg a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság két Truxor munkagépe már befejezte a feladatát. A szakemberek motorcsónakokból, kézi eszközökkel is folyamatosan gyűjtik a felhalmozódott növényzetet.
A beavatkozás azért különösen fontos, mert a békalencse összefüggő rétege akadályozhatja a napfény vízbe jutását, és kedvezőtlenül befolyásolhatja a folyó oxigénháztartását. Ez a vízi növények és állatok életfeltételeit is ronthatja, különösen akkor, ha a nagy mennyiségű növényi anyag bomlásnak indul.
A vízügyi szakemberek a munkálatok kezdete óta már közel 1800 tonna békalencsét emeltek ki a Bodrogból. A begyűjtött növényzet egy részét mezőgazdasági célokra hasznosítják, így az eltávolított biomassza nem feltétlenül válik hulladékká.
Az igazgatóság közlése szerint a beavatkozások eredményeként folyamatosan csökken a folyón feltorlódott békalencse mennyisége. A munkálatok Tokajnál és Alsóbereckinél tovább folytatódnak a Bodrog vízminőségének és élővilágának védelme érdekében.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 18:29 Négy ország egyszerre készül súlyos válsághelyzetekre
- 17:38 Milliárdos lélegeztetőgép-botrány: lecsapott a NAV
- 16:40 A Bankszövetség felfüggesztését kezdeményezi Marczingós László ügyvéd
- 14:31 Zavarták a fekvőrendőrök, felszedett belőlük tizenegyet Újpesten
- 13:57 Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki Matolcsy Ádám ellen
- 12:40 Vége a dugóknak az M0-s Duna-hídján
- 10:53 Elképesztő mennyiségű békalencse lepte el a Bodrogot
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06