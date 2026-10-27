Világvége

Elképesztő mennyiségű békalencse lepte el a Bodrogot

Már közel 1800 tonna békalencsét távolítottak el a Bodrogból, ahol a vízfelszínen összefüggő növényszőnyeg alakult ki, veszélyeztetve a folyó élővilágát. 2026.10.27 10:53 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jelentős mennyiségű békalencse halmozódott fel a Bodrog folyón, ezért Tokajnál és Alsóbereckinél folyamatos vízminőségi kárelhárítási munkálatok zajlanak. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) tájékoztatása szerint a vízfelszínen összetorlódott növényzet eltávolításához több vízügyi igazgatóság szakembereinek és speciális munkagépeinek összehangolt munkájára van szükség.



A folyón elhelyezett úszó merülőfalak visszatartják a sodródó békalencsét, amelyet ezt követően gépi és kézi erővel emelnek ki a vízből. A határhoz közeli Alsóbereckinél más térségekből átvezényelt úszó munkagépek, úgynevezett tókaszák is részt vettek a munkában.



A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság egy munkagéppel és annak kezelőjével segíti a folyó megtisztítását, míg a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság két Truxor munkagépe már befejezte a feladatát. A szakemberek motorcsónakokból, kézi eszközökkel is folyamatosan gyűjtik a felhalmozódott növényzetet.



A beavatkozás azért különösen fontos, mert a békalencse összefüggő rétege akadályozhatja a napfény vízbe jutását, és kedvezőtlenül befolyásolhatja a folyó oxigénháztartását. Ez a vízi növények és állatok életfeltételeit is ronthatja, különösen akkor, ha a nagy mennyiségű növényi anyag bomlásnak indul.



A vízügyi szakemberek a munkálatok kezdete óta már közel 1800 tonna békalencsét emeltek ki a Bodrogból. A begyűjtött növényzet egy részét mezőgazdasági célokra hasznosítják, így az eltávolított biomassza nem feltétlenül válik hulladékká.



Az igazgatóság közlése szerint a beavatkozások eredményeként folyamatosan csökken a folyón feltorlódott békalencse mennyisége. A munkálatok Tokajnál és Alsóbereckinél tovább folytatódnak a Bodrog vízminőségének és élővilágának védelme érdekében.