Világvége

Négy ország egyszerre készül súlyos válsághelyzetekre

Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Japán és Finnország is a lakosság, illetve a létfontosságú infrastruktúra válsághelyzeti felkészültségének erősítésén dolgozik, miközben egyre nagyobb figyelmet kap az alapvető szolgáltatások tartós kiesésének kockázata. 2026.10.27 18:29 ma.hu / RTL Klub Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Négy országban is újabb válsághelyzeti felkészülési intézkedésekről számoltak be október végén. Az Egyesült Államokban a katonai létesítmények önellátó képességének növelése, Nagy-Britanniában és Japánban a háztartások vészhelyzeti készletei, Finnországban pedig az elhúzódó katonai válságok idején is működő ellátórendszer került előtérbe.



Egy október 27-én megjelent beszámoló szerint az amerikai védelmi minisztérium arra készíti fel katonai bázisait, hogy szükség esetén akár 90 napig külső támogatás nélkül is működőképesek maradjanak.



Nagy-Britanniában eközben arra ösztönzik a háztartásokat, hogy rendelkezzenek alapvető vészhelyzeti készletekkel. Ezek különösen akkor lehetnek fontosak, ha természeti katasztrófa, áramkimaradás vagy más rendkívüli esemény miatt átmenetileg megszakad az élelmiszer-, víz- vagy energiaellátás.



Japánban a beszámoló szerint országos tájékoztató kampányt készítenek elő, amelyben arra kérik a lakosságot, hogy akár egy hétre elegendő alapvető készletet tartsanak otthon.



Finnországban az elhúzódó katonai válsághelyzetekre való felkészülés került előtérbe. Az ország egy új jelentésben foglalkozik a tartós krízisek túlélésének feltételeivel, és a beszámoló szerint 300 olyan élelmiszerüzlet kialakításán dolgozik, amelyek tartalék áramellátással rendkívüli körülmények között is működhetnek.



A négy ország intézkedéseinek közös vonása, hogy az alapvető szolgáltatások folyamatosságát, illetve az átmeneti ellátási zavarok átvészelését helyezik előtérbe.



A felkészülés ugyanakkor nem feltétlenül jelent közvetlenül fenyegető katonai konfliktust. Az energiaellátás megszakadása, a szélsőséges időjárás, a kibertámadások és más infrastruktúra-zavarok szintén indokolhatják a lakossági és intézményi tartalékok megerősítését.



A négy országban említett intézkedések eltérő kockázatokra és időtávokra vonatkoznak, ezért önmagukban nem bizonyítják, hogy összehangolt, közvetlen veszélyre adott válaszról lenne szó.