Világvége
Négy ország egyszerre készül súlyos válsághelyzetekre
Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Japán és Finnország is a lakosság, illetve a létfontosságú infrastruktúra válsághelyzeti felkészültségének erősítésén dolgozik, miközben egyre nagyobb figyelmet kap az alapvető szolgáltatások tartós kiesésének kockázata.2026.10.27 18:29ma.hu / RTL Klub
Négy országban is újabb válsághelyzeti felkészülési intézkedésekről számoltak be október végén. Az Egyesült Államokban a katonai létesítmények önellátó képességének növelése, Nagy-Britanniában és Japánban a háztartások vészhelyzeti készletei, Finnországban pedig az elhúzódó katonai válságok idején is működő ellátórendszer került előtérbe.
Egy október 27-én megjelent beszámoló szerint az amerikai védelmi minisztérium arra készíti fel katonai bázisait, hogy szükség esetén akár 90 napig külső támogatás nélkül is működőképesek maradjanak.
Nagy-Britanniában eközben arra ösztönzik a háztartásokat, hogy rendelkezzenek alapvető vészhelyzeti készletekkel. Ezek különösen akkor lehetnek fontosak, ha természeti katasztrófa, áramkimaradás vagy más rendkívüli esemény miatt átmenetileg megszakad az élelmiszer-, víz- vagy energiaellátás.
Japánban a beszámoló szerint országos tájékoztató kampányt készítenek elő, amelyben arra kérik a lakosságot, hogy akár egy hétre elegendő alapvető készletet tartsanak otthon.
Finnországban az elhúzódó katonai válsághelyzetekre való felkészülés került előtérbe. Az ország egy új jelentésben foglalkozik a tartós krízisek túlélésének feltételeivel, és a beszámoló szerint 300 olyan élelmiszerüzlet kialakításán dolgozik, amelyek tartalék áramellátással rendkívüli körülmények között is működhetnek.
A négy ország intézkedéseinek közös vonása, hogy az alapvető szolgáltatások folyamatosságát, illetve az átmeneti ellátási zavarok átvészelését helyezik előtérbe.
A felkészülés ugyanakkor nem feltétlenül jelent közvetlenül fenyegető katonai konfliktust. Az energiaellátás megszakadása, a szélsőséges időjárás, a kibertámadások és más infrastruktúra-zavarok szintén indokolhatják a lakossági és intézményi tartalékok megerősítését.
A négy országban említett intézkedések eltérő kockázatokra és időtávokra vonatkoznak, ezért önmagukban nem bizonyítják, hogy összehangolt, közvetlen veszélyre adott válaszról lenne szó.
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