Világvége

Új alkalmazással figyelhetjük a magyar erdők pusztulását

Elindult a Kéreg, Magyarország első ingyenes, közösségi erdőfigyelő alkalmazása, amelynek segítségével bárki dokumentálhatja az erdőkben zajló változásokat, köztük a fakitermeléseket is. A WWF Magyarország szerint az új felület az erdők védelmét és a nyilvánosság tájékoztatását is segítheti. 2026.10.18 18:28 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Új digitális eszköz segítheti a magyar erdők állapotának nyomon követését. A WWF Magyarország Facebook-oldalán jelentette be a Kéreg nevű ingyenes erdőfigyelő alkalmazás indulását, amely közös térképen teszi láthatóvá az erdőkben történő változásokat.



Az alkalmazás egyik legfontosabb funkciója, hogy a felhasználók fényképeket és videókat tölthetnek fel az általuk megfigyelt erdőterületekről. A felvételek segítségével időben is követhetővé válhat, hogyan változik egy adott terület állapota, és milyen beavatkozások történtek ott.



A rendszer értesítést küld az új megfigyelésekről azoknak, akik követik az adott erdőt. Így a helyi lakosok, természetjárók és természetvédők akkor is értesülhetnek a változásokról, ha személyesen nem járnak rendszeresen a területen.



A WWF Magyarország már több olyan helyszín fényképeit is feltöltötte az alkalmazásba, ahol korábban nyilvánosságra hozott végvágások vagy tarvágások történtek.

A térképen megtalálhatók többek között a bükki Tar-kő, a nyírségi Fényi-erdő, a Geresdi-dombságban található Bátaapáti, valamint a Közép-Tisza térségében fekvő Tiszaug egyes erdőterületei.



A természetvédelmi szervezet tájékoztatása szerint a szentélyerdők is megjelennek majd a térképen. Ezek olyan kiemelt természetvédelmi jelentőségű erdőterületek, amelyek megőrzése különösen fontos az erdei élővilág számára.



Az alkalmazás lehetőséget teremthet arra, hogy az erdőket érintő beavatkozásokról ne kizárólag az érintett szervezetek rendelkezzenek dokumentációval, hanem a lakosság is hozzájárulhasson a változások nyomon követéséhez.



A feltöltött fényképek ugyanakkor önmagukban nem bizonyítják, hogy egy fakitermelés jogellenes volt. Az ilyen kérdések megítéléséhez az erdőgazdálkodási előírások és a hatósági dokumentumok ismerete is szükséges.



A WWF Magyarország szerint az erdők jövője közös felelősség, az új alkalmazás pedig lehetőséget ad arra, hogy az állampolgárok aktívabban részt vegyenek természeti értékeink megfigyelésében és megőrzésében.