Világvége

Ezer éve nem látott szuper El Niño alakulhat ki

Rendkívüli mértékben melegszik a Csendes-óceán vize Dél-Amerika partjainál, és egyes éghajlati előrejelzések szerint az idei El Niño akár az elmúlt ezer év legerősebb ilyen jelenségévé válhat. A szélsőséges időjárási hatások világszerte érezhetők lehetnek. 2026.10.17 12:27 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Aggasztó műholdas térképek mutatják, milyen gyorsan terjed a szokatlanul meleg tengervíz a Csendes-óceán keleti részén. A perui meteorológiai szolgálat szeptember 30-i és október 14-i adatai alapján a felmelegedés Ecuador és Peru partjaitól dél felé, Chile irányába is kiterjedt.



Az óceán egyes térségeiben a vízfelszín hőmérséklete már több mint 3 Celsius-fokkal haladja meg a megszokott értéket.



Az El Niño természetes éghajlati jelenség, amely akkor alakul ki, amikor a Csendes-óceán egyenlítői térségének középső és keleti részén a felszíni víz a szokásosnál melegebbé válik. A folyamat hátterében többek között a kelet–nyugati irányú passzátszelek gyengülése áll.



A változás messze túlmutat az óceán térségén: átrendezheti a légköri áramlásokat, és egyes régiókban heves esőzéseket, áradásokat, máshol pedig súlyos aszályokat idézhet elő.



Zeke Hausfather klímakutató a The Climate Brink oldalán arról írt, hogy amennyiben a legfrissebb modellek helyesen jelzik előre a jelenség csúcspontját, az idei El Niño akár az elmúlt ezer év legerősebbje is lehet.



Ez azonban egyelőre előrejelzés, nem bizonyított rekord. A jelenség végső erőssége a következő hónapok óceáni és légköri folyamataitól függ.



A Meteorológiai Világszervezet (WMO) szerint az El Niño 2026 hátralévő részében tovább erősödhet, ami több térségben növelheti a szélsőséges időjárás kockázatát.



A változás Európa időjárására is hatással lehet, bár a következmények itt kevésbé közvetlenek és nehezebben előrejelezhetők.



A brit meteorológiai szolgálat, a Met Office szóvivője, Stephen Dixon szerint az El Niño hozzájárulhat ahhoz, hogy késő ősszel és a tél elején csapadékosabb, viharosabb időjárás alakuljon ki az Egyesült Királyságban. A tél későbbi szakaszában ugyanakkor szárazabb, hűvösebb és nyugodtabb időszakok is következhetnek.



Dixon hangsúlyozta, hogy az európai időjárást számos más légköri és óceáni tényező is befolyásolja, ezért egyetlen szélsőséges időjárási eseményt sem lehet kizárólag az El Niñónak tulajdonítani.



A szakértők számára most az egyik legfontosabb kérdés, hogy meddig folytatódik a Csendes-óceán felmelegedése, és mekkora intenzitást ér el a jelenség. Ettől függhet, hogy a következő hónapokban milyen mértékben változnak meg a csapadékviszonyok és a hőmérsékleti mintázatok a világ különböző térségeiben.