Földmozgás
Gigarengés érte Panamát - cunamiriadót fújtak
A kezdeti becslések szerint 8-as erősségű földrengés rázta meg Panama térségét pénteken, az amerikai cunamifigyelő rendszer pedig több országra és Hawaiira is veszélyjelzést adott ki.2026.10.09 22:13ma.hu
Rendkívül erős földrengés történt pénteken Panama partjainál. Az első beszámolók szerint a földmozgás magnitúdója 8-as erősségű volt, amit később 7,7-esre korrigáltak, fészke pedig mindössze mintegy tíz kilométeres mélységben helyezkedett el, Pitaloza Arriba közelében.
A rengés erejét Panama Cityben is érezni lehetett, ahol épületek lengtek ki. Penonomé városából épületkárokról, köztük egy székesegyház összeomlásáról érkezett jelentés. Az első tájékoztatások szerint áldozatokról nem számoltak be.
A földmozgást a szomszédos Kolumbiában és Costa Ricában is érzékelték.
A rengést követően az Egyesült Államok cunamifigyelő rendszere több térségre adott ki veszélyjelzést. A figyelmeztetések az eredeti beszámoló szerint Hawaiit és kilenc országot érintettek, köztük Panamát, Kolumbiát és Mexikót.
A panamai polgári védelmi hatóság megkezdte a földrengés okozta károk felmérését, különösen az epicentrumhoz közeli területeken.
🚨🇵🇦Watch: 8.0 magnitude #Earthquake in #Panama , this is how it was in the Town Center shopping mall, confirm if everyone is okay. https://t.co/NOAZEERcs7— World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 9, 2026
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