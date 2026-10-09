Földmozgás

Gigarengés érte Panamát - cunamiriadót fújtak

A kezdeti becslések szerint 8-as erősségű földrengés rázta meg Panama térségét pénteken, az amerikai cunamifigyelő rendszer pedig több országra és Hawaiira is veszélyjelzést adott ki.

2026.10.09 22:13ma.hu
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Rendkívül erős földrengés történt pénteken Panama partjainál. Az első beszámolók szerint a földmozgás magnitúdója 8-as erősségű volt, amit később 7,7-esre korrigáltak, fészke pedig mindössze mintegy tíz kilométeres mélységben helyezkedett el, Pitaloza Arriba közelében.

A rengés erejét Panama Cityben is érezni lehetett, ahol épületek lengtek ki. Penonomé városából épületkárokról, köztük egy székesegyház összeomlásáról érkezett jelentés. Az első tájékoztatások szerint áldozatokról nem számoltak be.

A földmozgást a szomszédos Kolumbiában és Costa Ricában is érzékelték.

A rengést követően az Egyesült Államok cunamifigyelő rendszere több térségre adott ki veszélyjelzést. A figyelmeztetések az eredeti beszámoló szerint Hawaiit és kilenc országot érintettek, köztük Panamát, Kolumbiát és Mexikót.

A panamai polgári védelmi hatóság megkezdte a földrengés okozta károk felmérését, különösen az epicentrumhoz közeli területeken.

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