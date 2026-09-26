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Derékig ér a víz Bangkokban - halálos áradás sújtja Thaiföldet

Autókat lepett el, utcákat változtatott folyóvá a napok óta tartó özönvízszerű eső Thaiföldön, Bangkok egész területét katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánították. 2026.09.26 22:07 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Súlyos áradások alakultak ki Thaiföldön a napok óta tartó heves monszunesők miatt. A főváros, Bangkok több részén derékig ér a víz, egyes felvételeken pedig olyan autók láthatók, amelyeket szinte a tetejükig elöntött az ár.



A péntek éjszaka kezdődött intenzív esőzés szombaton is folytatódott, fontos közlekedési útvonalakat és lakónegyedeket öntve el. A helyzet súlyossága miatt Bangkok teljes területét katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánították.



Az áradásoknak halálos áldozatai is vannak. A kelet-thaiföldi Chanthaburi tartományban egy buddhista szerzetes földcsuszamlásban vesztette életét, egy másik ember pedig akkor halt meg, amikor felborult egy halászhajó. A Matichon című thaiföldi lap egy további bangkoki halálesetről is beszámolt.



A közösségi médiában megjelent videók érzékeltetik igazán a katasztrófa méreteit: emberek gázolnak a mély vízben, miközben az elöntött utcákon járművek sora áll mozdulatlanul.



A mentésbe a thaiföldi hadsereget is bevonták. Katonákat vezényeltek az érintett területekre, ideiglenes menedékhelyeket és mozgó tábori konyhákat készítettek elő, hogy élelmiszerrel lássák el a bajba jutottakat. Katonai egészségügyi egységeket is mozgósítottak, a nehezen megközelíthető térségek mentésére pedig repülőeszközöket helyeztek készenlétbe.



A veszély ráadásul még nem múlt el. A thaiföldi Nemzeti Katasztrófa-riasztási Központ arra figyelmeztetett, hogy az erősödő délnyugati monszun további heves esőzéseket hozhat, ezért továbbra is villámárvizek és földcsuszamlások fenyegetnek.



Thaiföldet kevesebb mint egy évvel ezelőtt szintén súlyos áradások sújtották. A kormány adatai szerint a 2025 novemberében bekövetkezett dél-thaiföldi katasztrófában legalább 170 ember vesztette életét.