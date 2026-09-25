Világvége

Virágba borult a világ egyik legszárazabb vidéke

A rendkívül heves El Niño-esőzések életre keltették a föld alatt hosszú ideje szunnyadó magokat, és hatalmas virágmezőkkel borították be a bolygó egyik legszárazabb vidékét. 2026.09.25 20:28 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szinte hihetetlen átalakuláson ment keresztül a világ egyik legszárazabb tája. A szokatlanul nagy mennyiségű, El Niñohoz kapcsolódó csapadék hatására milliónyi, a talajban nyugalmi állapotban várakozó mag kezdett csírázni.



A kopár területek rövid idő alatt színes virágmezőkké változtak. A látványos jelenség hátterében az áll, hogy a szélsőségesen száraz környezethez alkalmazkodott növények magjai akár hosszú időn keresztül is életképesek maradhatnak a talajban, miközben a megfelelő mennyiségű csapadékra várnak.



Amikor ritkán elegendő eső hullik, tömegesen indulhat meg a csírázás és a virágzás, így olyan területeket is növények lephetnek el, amelyek az év nagy részében szinte teljesen élettelennek tűnnek.



A rendkívüli virágzás ugyanakkor átmeneti. Ahogy ismét visszatérnek a száraz körülmények, a növényzet nagy része eltűnik, miközben az újabb magok a talajba kerülnek – és akár éveken át várhatnak a következő olyan időszakra, amikor ismét elegendő eső érkezik.