Környezetszennyezés

Nedves törlőkendők borítják az újpesti Duna-partot

Az alacsony vízállás miatt elképesztő mennyiségű hulladék vált láthatóvá az újpesti Duna-parton: a Palotai-szigetnél hosszú szakaszon nedves törlőkendők hevernek a mederben és a parton. 2026.09.20 12:26 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem túl szívderítő látvány fogadja most az újpesti Duna-partra látogatókat. A visszahúzódó folyó olyan területeket is szabaddá tett, amelyeket normál vízállás mellett víz borít, és velük együtt felszínre került az ott felhalmozódott szemét is.



A Palotai-sziget nagy-dunai oldalán, az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep kifolyójától a vasúti híd irányába nagy mennyiségben láthatók összegabalyodott, nedves törlőkendőnek tűnő hulladékcsomók.



Egy, a területen 1995 óta horgászó férfi szerint a probléma egyáltalán nem új. A vízfenéken végighúzott horogra rendszeresen felakadnak a kendők, amelyeket horgászat közben újra és újra le kell szednie.



A hulladék eredete egyelőre nem ismert. A Fővárosi Csatornázási Művek szerint az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepről nem kerülhetett ki darabos hulladék, és az aszályos időszakban a Zsilip utcai átemelőből sem történt záporvíz-kivezetés.



A Fővárosi Önkormányzat elfogadhatatlannak nevezte a szennyezést, és közölte, hogy mielőbb tisztázni kell a hulladék eredetét. A folyómeder kezelője, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság már augusztus óta méri fel és szállítja el az alacsony vízállás miatt előkerült hulladékot és roncsokat.



A nedves törlőkendők azért jelentenek különösen komoly problémát, mert sok típusuk nem bomlik szét úgy, mint a vécépapír. A vécébe dobva más szennyeződésekkel összetapadhatnak, dugulásokat okozhatnak, és végül a környezetet is terhelhetik.