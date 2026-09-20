Környezetszennyezés

Nedves törlőkendők borítják az újpesti Duna-partot

Az alacsony vízállás miatt elképesztő mennyiségű hulladék vált láthatóvá az újpesti Duna-parton: a Palotai-szigetnél hosszú szakaszon nedves törlőkendők hevernek a mederben és a parton.

2026.09.20 12:26ma.hu
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Nem túl szívderítő látvány fogadja most az újpesti Duna-partra látogatókat. A visszahúzódó folyó olyan területeket is szabaddá tett, amelyeket normál vízállás mellett víz borít, és velük együtt felszínre került az ott felhalmozódott szemét is.

A Palotai-sziget nagy-dunai oldalán, az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep kifolyójától a vasúti híd irányába nagy mennyiségben láthatók összegabalyodott, nedves törlőkendőnek tűnő hulladékcsomók.

Egy, a területen 1995 óta horgászó férfi szerint a probléma egyáltalán nem új. A vízfenéken végighúzott horogra rendszeresen felakadnak a kendők, amelyeket horgászat közben újra és újra le kell szednie.

A hulladék eredete egyelőre nem ismert. A Fővárosi Csatornázási Művek szerint az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepről nem kerülhetett ki darabos hulladék, és az aszályos időszakban a Zsilip utcai átemelőből sem történt záporvíz-kivezetés.

A Fővárosi Önkormányzat elfogadhatatlannak nevezte a szennyezést, és közölte, hogy mielőbb tisztázni kell a hulladék eredetét. A folyómeder kezelője, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság már augusztus óta méri fel és szállítja el az alacsony vízállás miatt előkerült hulladékot és roncsokat.

A nedves törlőkendők azért jelentenek különösen komoly problémát, mert sok típusuk nem bomlik szét úgy, mint a vécépapír. A vécébe dobva más szennyeződésekkel összetapadhatnak, dugulásokat okozhatnak, és végül a környezetet is terhelhetik.

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