Vízhiány
Vízellátási válság alakulhat ki egy új algafaj miatt Izraelben
Az Izraelt sújtó vízügyi válság a múlt hét elején kezdődött, miután hirtelen jelentősen megnőtt a Földközi-tenger vizének zavarossága.2026.09.07 08:52MTI
Izraelben vízellátási válságra figyelmeztetnek a tengervíz-sótalanító üzemek szűrőmembránjait eltömítő új, mikroszkopikus algafaj megjelenése miatt - jelentette a Háárec című újság hírportálja vasárnap.
A vízhiányt a sótalanító üzemek szűrőmembránjainak gyakori cseréjével próbálják megelőzni, miután egy Egyiptom felől az elmúlt napokban érkezett mikroszkopikus alga könnyedén átjut a sótalanító üzemek előszűrőin, majd megtapad a membránokon, felhalmozódik rajtuk, és végül eltömíti őket.
A vízgazdálkodási hatóság a rendkívüli helyzet miatt felgyorsította a szűrést végző membránok beszerzését és cseréjét, és arra is kész, hogy kifizesse légi szállításukat külföldről, a lassabb tengeri szállítás helyett.
Korábban az izraeli vízgazdálkodási hatóság rezet tartalmazó vegyi anyagot juttatott a tengerbe Askelon partjainál, hogy ezzel próbálja csökkenteni az algák mennyiségét. A kísérlet eredményeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a lap forrásai szerint nem vezetett eredményre.
A vízgazdálkodási szakemberek helyzetértékelést tartottak, amelyen megállapították, hogy a helyzet súlyos, és hosszú válságra kell felkészülni. Jelenleg vészhelyzeti forgatókönyv alapján működnek, miközben gyorsan apadnak a természetes vízkészletek, ezért biztosítani kell a tengervíz-sótalanító üzemek folyamatos működését.
Az Izraelt sújtó vízügyi válság a múlt hét elején kezdődött, miután hirtelen jelentősen megnőtt a Földközi-tenger vizének zavarossága. Az újonnan megjelent alga megzavarta a sótalanító üzemek működését, a földművelésügyi minisztérium pedig rendkívüli vízhiány veszélyére figyelmeztetett.
A minisztérium szerint a tartós vízhiány súlyos károkat okozhat a mezőgazdaságnak, és veszélyeztetheti az élelmiszer-ellátás folyamatosságát Izraelben, különösen az ország déli részén.
Izraelben hat tengervíz-sótalanító üzem működik. Jelenleg csak a legészakibb, Haderánál fekvő üzem működik teljes kapacitással, de ez Izrael sótalanítottvíz-termelésének csak mintegy ötödét biztosítja.
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