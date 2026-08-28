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Leszakadt gleccser, elszabadult pokol - így alakult ki a nepáli katasztrófa
Jég és szikla zúdult több száz métert a mélybe, majd elképesztő sebességgel végigsöpört a völgyeken: szakértők rekonstruálták a Nepált és Tibetet sújtó pusztító áradás kialakulását.2026.08.28 06:28ma.hu
Egy gleccser alsó részének leszakadása indította el azt a katasztrófasorozatot, amely több száz ember halálát okozta Nepálban és a kínai Tibetben – derül ki a Reuters műholdfelvételekre és szakértői elemzésekre épülő összefoglalójából. Nepálban csütörtökön még több mint ezer embert kerestek.
A műholdképek szerint a Langtang Lirung közelében található gleccser jelentős darabja szakadt le, majd jégből és sziklából álló lavina zuhant több száz méterrel lejjebb a völgybe.
Eleinte felmerült, hogy földrengés indíthatta el a katasztrófát. Az amerikai földtani intézet, a USGS vizsgálata szerint azonban éppen fordítva történhetett: a földrengésként érzékelt szeizmikus jelet maga a hatalmas jég- és sziklatömeg összeomlása, majd a törmelékár okozta.
A lezúduló anyag a Lhende Khola folyó mentén söpört végig a nepáli–tibeti határvidéken. Egy kínai geológus becslése szerint a jégből, sziklából és törmelékből álló áradat sebessége elérhette a másodpercenkénti 50 métert, vagyis a 180 kilométer/órát. Több mint húsz kilométeren keresztül pusztított.
A sárlavina elérte a tibeti Gyirong határátkelőt, majd hatalmas villámáradásokat idézett elő. Utakat, energetikai létesítményeket sodort el, településeket öntött el, a határvidéken pedig embereket ragadott magával.
A katasztrófa hatása több mint száz kilométerrel távolabb is érzékelhető volt. A víz és a hordalék több mint 4500 méteres szintkülönbséget megtéve rohant lefelé a Himalájából, és még az indiai határ közelében is átalakította egyes folyószakaszok medrét.
A hegyekből lezúduló víz, üledék és sziklatömeg a Bhote Koshi és a Trishuli folyórendszerén haladt tovább. Egyes jelentések szerint Galchhi térségében mindössze fél óra alatt akár kilenc méterrel is megemelkedhetett a folyó vízszintje.
A teljes pusztítás nagysága továbbra sem ismert. A Vöröskereszt szerint egész falvak semmisültek meg, miközben járhatatlanná vált utak és hidak miatt több közösséget nehéz megközelíteni.
Azt egyelőre nem sikerült egyértelműen megállapítani, miért szakadt le a gleccser. A szakértők óvatosságra intenek azzal kapcsolatban, hogy közvetlenül a klímaváltozást nevezzék meg kiváltó okként, ugyanakkor a magashegységi térségek melegedése növelheti az ilyen események kockázatát.
A magasabb hőmérséklet olvasztja a jeget, növeli az olvadékvíz mennyiségét, és megváltoztatja a fagyási-olvadási folyamatokat. Mindez instabilabbá teheti a meredek hegyoldalakat, így bizonyos térségekben nagyobb valószínűséggel következhetnek be hasonló összeomlások.
A veszély ráadásul még nem múlt el. Nepál és Kína újabb áradások lehetőségére figyelmeztetett, miután a határ két oldalán kialakult két tó átszakadása is fenyeget.
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