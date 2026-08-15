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Napfogyatkozás után földrengés rázta meg Spanyolországot

Alig néhány nappal a látványos teljes napfogyatkozás után 5-ös erősségű földrengés rázta meg Dél-Spanyolországot - a különös időbeli egybeesés ellenére a két jelenség között nincs bizonyított kapcsolat. 2026.08.15 14:51 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Augusztus 12-én történelmi égi jelenséget figyelhettek meg Spanyolországban: több mint egy évszázad után ismét teljes napfogyatkozás volt látható az országban. Mindössze néhány nappal később, szombat hajnalban 5,0-s magnitúdójú földrengés rázta meg Granada térségét. A rengés epicentruma Alhendín közelében volt. Épületek és gépkocsik is megrongálódtak, törmelék hullott az utcákra, és a mentőknek több helyen be kellett avatkozniuk. Sérültekről ugyanakkor nem érkezett jelentés, és a híres Alhambra sem károsodott.



Az időzítés miatt a közösségi médiában máris megjelentek olyan találgatások, amelyek összefüggést keresnek a napfogyatkozás és a földrengés között.



A tudomány jelenlegi állása szerint azonban nincs bizonyíték arra, hogy a napfogyatkozások földrengéseket idéznének elő. A szakértők már a mostani napfogyatkozás előtt is külön felhívták erre a figyelmet, mivel hasonló állítások kezdtek terjedni az interneten.



A két esemény közelsége mindenesetre feltűnő: augusztus 12-én teljes napfogyatkozás vonult végig Spanyolország egy részén, augusztus 15-én pedig földrengés rázta meg Granada környékét. Időbeli egybeesésről tehát valóban beszélhetünk – bizonyított ok-okozati kapcsolatról nem, viszont annak ellenkezőjéről sem.