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Napfogyatkozás után földrengés rázta meg Spanyolországot
Alig néhány nappal a látványos teljes napfogyatkozás után 5-ös erősségű földrengés rázta meg Dél-Spanyolországot - a különös időbeli egybeesés ellenére a két jelenség között nincs bizonyított kapcsolat.2026.08.15 14:51ma.hu
Augusztus 12-én történelmi égi jelenséget figyelhettek meg Spanyolországban: több mint egy évszázad után ismét teljes napfogyatkozás volt látható az országban. Mindössze néhány nappal később, szombat hajnalban 5,0-s magnitúdójú földrengés rázta meg Granada térségét. A rengés epicentruma Alhendín közelében volt. Épületek és gépkocsik is megrongálódtak, törmelék hullott az utcákra, és a mentőknek több helyen be kellett avatkozniuk. Sérültekről ugyanakkor nem érkezett jelentés, és a híres Alhambra sem károsodott.
Az időzítés miatt a közösségi médiában máris megjelentek olyan találgatások, amelyek összefüggést keresnek a napfogyatkozás és a földrengés között.
A tudomány jelenlegi állása szerint azonban nincs bizonyíték arra, hogy a napfogyatkozások földrengéseket idéznének elő. A szakértők már a mostani napfogyatkozás előtt is külön felhívták erre a figyelmet, mivel hasonló állítások kezdtek terjedni az interneten.
A két esemény közelsége mindenesetre feltűnő: augusztus 12-én teljes napfogyatkozás vonult végig Spanyolország egy részén, augusztus 15-én pedig földrengés rázta meg Granada környékét. Időbeli egybeesésről tehát valóban beszélhetünk – bizonyított ok-okozati kapcsolatról nem, viszont annak ellenkezőjéről sem.
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