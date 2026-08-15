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Karácsony Gergely: A mostani nyár életünk egyik leghűvösebb nyara volt
Budapest klímamodelljei szerint a következő évtizedekben jelentősen nőhet a hőségriadós napok és a trópusi éjszakák száma, ezért a főváros szerint az alkalmazkodás már nem halogatható.2026.08.15 06:53ma.hu
Karácsony Gergely szerint a jelenlegi nyár akár „hátralévő életünk egyik leghűvösebb nyara” is lehet, mivel a klímaváltozás hatására Budapest éghajlata a következő évtizedekben jelentősen melegebbé válhat.
A főváros több, egymástól független tudományos vizsgálatra alapozza klímaalkalmazkodási terveit. Az egyik modellt az Országos Meteorológiai Szolgálat készítette a LIFE VárosiEső projekt keretében, míg egy másik 15 különböző klímamodell alapján vizsgálja a csapadékviszonyok várható alakulását és a csatornahálózat terhelését. Emellett a Főpolgármesteri Hivatal távérzékeléses és térinformatikai elemzést is készített Budapest hőszigethatásáról.
A modellek szerint a század közepére évente 1–3,5 héttel több hőségriadós nappal, valamint 2–4 héttel több trópusi éjszakával kell számolni. A főpolgármester szerint ez azt jelenti, hogy a ma még rendkívülinek számító hőség a nyári időszak állandó jellemzőjévé válhat.
A felmelegedés nem egyformán érinti majd a várost. A legnagyobb hőterhelés várhatóan továbbra is a belvárosi és pesti területeken jelentkezik, míg a Budai-hegység térsége marad a leghűvösebb.
A csapadék éves mennyisége összességében csak kisebb mértékben növekedhet, ugyanakkor jelentősen átrendeződhet az eloszlása: nyáron kevesebb, ősszel, télen és tavasszal több csapadékra lehet számítani. A számítások szerint emelkedhet a heves esőzések és a viharos napok száma is, ami nagyobb terhelést jelenthet a városi zöldfelületeknek, a fasoroknak és a közműhálózatoknak.
A főváros 30 méteres felbontású hőtérképe alapján Budapest jelentős részén 3–5 Celsius-fokos, egyes újonnan beépített külső pesti városrészeken pedig 6 Celsius-fokot meghaladó felszíni felmelegedés is mérhető.
A főpolgármester szerint a klímaváltozásra való felkészülés hosszú távú gondolkodást igényel. Úgy fogalmazott, hogy a város az elmúlt években uniós forrásokból elsősorban zöldfelület-fejlesztésekre, vízmegtartó beruházásokra, fenntartható energiára és a zöld közlekedés fejlesztésére fordította a rendelkezésre álló támogatásokat, a jövőben pedig ezek folytatását tartja az egyik legfontosabb feladatnak.
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