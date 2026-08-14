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Felperzselődik Európa
Az Európai Unió Polgári Védelmi és Humanitárius Segítségnyújtási Főigazgatósága szerint 2026-ban eddig 1620 erdő- és bozóttüzet regisztráltak, amelyek összesen több mint 554 ezer hektárt pusztítottak el.2026.08.14 18:31ma.hu
Az Európai Bizottság EU Civil Protection & Humanitarian Aid közzétette a 2026. augusztus 13. és 19. közötti időszakra vonatkozó erdőtűz-veszélyességi előrejelzését, amely szerint Európa több térségében továbbra is magas vagy rendkívül magas a tűzkockázat.
Az év eleje óta a hivatalos összesítés szerint:
- 1620 jelentősebb tűzesetet regisztráltak,
- 554 788 hektárnyi terület égett le Európában.
A hatóság közlése szerint folyamatosan figyelemmel kísérik a kialakuló tűzfészkeket, és szükség esetén készen állnak arra, hogy a tagállamoknak segítséget nyújtsanak az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében.
Az idei nyár során több mediterrán országban – köztük Görögországban, Horvátországban, Spanyolországban, Portugáliában és Olaszországban – is súlyos erdőtüzek alakultak ki, amelyeket a hosszan tartó hőség, az aszály és az erős szél tovább nehezített.
A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a fokozott tűzveszély idején kerüljék a szabadtéri tűzgyújtást, ne dobjanak el égő cigarettacsikket, és a legkisebb füst vagy tűz észlelésekor is haladéktalanul értesítsék a hatóságokat.
Az Európai Erdőtűz-információs Rendszer (EFFIS) adatai alapján követhetőek a kontinens nagyobb erdőtüzei, de a térképek értelmezéséhez fontos tudni, hogyan készülnek.
Az EFFIS (European Forest Fire Information System) azokat a tüzeket jeleníti meg, amelyek hozzávetőlegesen legalább 30 hektáros területet érintenek. Az adatbázisba a szándékosan, növényzetkezelési céllal végzett égetések is bekerülhetnek, ezért az ott szereplő események nem minden esetben jelentenek ellenőrizetlen erdőtüzet.
A rendszer készítői felhívják a figyelmet arra is, hogy az EFFIS adatai eltérhetnek az egyes országok hivatalos nyilvántartásaitól. Ennek oka, hogy a különböző szervezetek más módszerekkel dolgoznak, illetve eltérően határozzák meg, mit tekintenek erdőtűznek.
Az égett területeket nem automatikusan számítógépes algoritmusok rajzolják meg. Képzett elemzők műholdfelvételek – többek között a MODIS, VIIRS és Sentinel–2 rendszerek képei – alapján kézzel jelölik ki a tűz által érintett területeket. Az adatokat naponta akár nyolcszor is frissíthetik, amikor jobb minőségű vagy újabb felvételek állnak rendelkezésre.
A hőt érzékelő műholdak által észlelt úgynevezett hőanomáliák csak a munkát segítik: megmutatják, hol lehet aktív tűz, de az égett területek végleges lehatárolása mindig optikai műholdképek vizuális elemzésével történik. Ez csökkenti annak esélyét, hogy például napelemparkokat vagy más hőforrásokat tévesen tűzként azonosítsanak.
A nagyon kis kiterjedésű tüzeket a műholdak felbontási korlátai miatt az EFFIS nem mindig érzékeli, ugyanakkor a rendszer becslése szerint az Európai Unióban évente leégett területek mintegy 95 százalékát így is sikerül feltérképezni.
Az elemzés során a szakértők az égett területen belül megmaradt, le nem égett foltokat is elkülönítik, így a végleges adatok a lehető legpontosabban tükrözik a ténylegesen leégett terület nagyságát.
Az EFFIS adatbázisa a tervezett és ellenőrzött égetéseket is tartalmazza. Ennek oka, hogy ezek is üvegházhatású gázok kibocsátásával járnak, és bizonyos esetekben irányíthatatlanná válhatnak. Mivel az egyes országok nem egységesen jelölik ezeket az eseményeket, a rendszer jelenleg nem tudja következetesen elkülöníteni vagy kizárni őket az európai összesítésből.
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