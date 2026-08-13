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Lángok ostromolják Omist: házak égtek ki, ezreket kellett kimenekíteni

Rendkívüli erdőtűz pusztít a horvát tengerparton. A lángok már Omią belvárosának közelébe értek, miközben több száz tűzoltó küzd a tűz megfékezéséért. 2026.08.13 22:08 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Drámai helyzet alakult ki a horvátországi Omią térségében, ahol az erős szél által táplált erdőtűz Lokva Rogoznica felől gyorsan elérte a város környékét. A lángok több helyen lakóházakat és járműveket is elértek, a Jadranska magistrala érintett szakaszát lezárták, a forgalmat elterelték.



A városvezetés sportcsarnokot nyitott meg az evakuált lakosok és turisták befogadására. A hatóságok szerint mintegy ezer embert kellett biztonságos helyre szállítani, miközben legalább egy sérültet égési sérülésekkel kórházba vittek.



A tűz egy időben már kevesebb mint 50 méterre volt Omią központjától. A tűzoltók folyamatosan hűtötték a házak tetejét, hogy megakadályozzák a lángok továbbterjedését. A helyszíni beszámolók szerint több lakóház teljesen kiégett, miközben sokan csónakokkal menekültek el a veszélyeztetett partszakaszról.



A mentésben több mint száz tűzoltó vesz részt, akikhez az ország más térségeiből is érkezett erősítés. A hajnali órákra négy Canadair oltórepülőgép bevetését is tervezték, mivel az éjszakai erős szél jelentősen nehezítette a földi egységek munkáját.



A horvát hatóságok arra kérik a térségben tartózkodókat, hogy maradéktalanul kövessék a rendőrség, a tűzoltóság és a polgári védelem utasításait, és szükség esetén azonnal hagyják el a veszélyeztetett területeket.