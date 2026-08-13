Hőség

Történelmi hosszúságú a jelenlegi kánikula Franciaországban

A Franciaországot harmadik hete sújtó hőhullám időtartama csütörtökig meghaladta a 2003-as történelmi hőhullámét. Huszonhárom évvel ezelőtt a kánikula 16 egymást követő napon tartott - közölte csütörtökön a francia meteorológiai szolgálat.



A jelenlegi hőhullám július 28-án kezdődött, így csütörtökön már 17. napja tartott. Azaz időtartamát tekintve túlléptük a 2003-as évet, és az előző, 2026. júliusi hőhullámot (amely 4-től 19-ig tartott), amelyek egyaránt 16 napig tartottak - hívta fel a figyelmet a Météo-France.



A 2026 augusztusi a harmadik leghosszabb hőhullám az országban, a 2006 júliusi (21 nap) és az 1983 júliusi (23 nap) után.



A Météo-France délután 5 órakor közzétett jelentése szerint Bordeaux, Gimont, Carcassonne és Rennes városában csütörtökön 40 Celsius-fokot mértek. Párizsban és környékén, az Île-de-France régióban a hőmérséklet 36 és 38 Celsius fok között mozgott.



A meteorológiai szolgálat a 96 megyéből nyolcvanban hirdetett narancssárga hőségriasztást péntekig, a hőmérséklet országszerte 35 Celsius-fok fölé emelkedhet, kivéve egy vékony sávot a tengerpartok mentén és a magaslati területeket - közölte a Météo-France.



Az idén nyáron ismétlődő hőhullámok "nagyságrendileg 10-15 milliárd euróba" kerülhetnek Monique Barbut ökológiai átmenetért, biodiverzitásért és az éghajlatváltozásról és természetről szóló nemzetközi tárgyalásokért felelős francia miniszter szerint, s a hőhullámok a gazdaságban számos fennakadást okoztak, egyebek mellett a 18 atomerőműben, amelyekben 56 működőképes reaktor található, és ezek közül a rendkívüli hőség következményei miatt többet is le kellett állítani.



A 2003-as nyári hőhullám, augusztus 1. és 15. között, éghajlati és egészségügyi katasztrófaként maradt meg a franciák közös emlékezetében, több mint 15 ezer áldozatot követelve.