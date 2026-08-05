Világvége

Kenyában bezzeg minden zöldebb

Egy szakmai bejegyzés szerint Kenyában néhány év alatt több száz hektáros öntözőrendszerek és nagyszabású vízügyi beruházások valósultak meg, miközben a szerző szerint Magyarország lemaradásban van. 2026.08.05 20:46 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A MonJardin – Afribotanica közösségi oldalán megjelent bejegyzés szerint Kenyában 2023 és 2026 között jelentős öntözésfejlesztési beruházások valósultak meg, amelyek korábban teljesen infrastruktúra nélküli területeket tettek alkalmassá mezőgazdasági termelésre.



A közlés szerint az elkészült projektek jellemzően 100–500 hektáros öntözőrendszereket foglalnak magukban, és egy 250 hektáros fejlesztés költsége megközelítőleg 3 milliárd forintnak megfelelő összeg.



A szerző kiemeli, hogy jelenleg egy olyan öntözésfejlesztési beruházás is folyamatban van, amely egyetlen blokkban 25 ezer hektár terület öntözését teszi majd lehetővé.



A bejegyzés szerint emellett zajlik a Kenya Mega Dams Project keretében hat nagyméretű gát építése is. Ezek elsődleges célja, hogy a jövőbeni öntözőcsatorna-hálózatok kiindulópontjaként szolgáljanak, növelve az ország mezőgazdasági vízbiztonságát.



A szerző arra is felhívja a figyelmet, hogy a beruházások olyan száraz térségekben is megvalósulnak, mint a Garissa–Turkana térség, ahol az öntözés alapvetően változtathatja meg a mezőgazdasági lehetőségeket.



A bejegyzés végén a szerző éles kritikát fogalmaz meg a magyar vízgazdálkodási és öntözésfejlesztési helyzettel kapcsolatban. Véleménye szerint a hazai fejlesztések évtizedek óta elmaradnak a szükséges mértéktől, miközben a klímaváltozás miatt az öntözés szerepe egyre fontosabbá válik.



A bejegyzésben szereplő adatok és értékelések a szerző közlésén alapulnak. A beruházások pontos műszaki és pénzügyi részleteit a kenyai hatóságok és projektgazdák hivatalos dokumentumai tartalmazzák.