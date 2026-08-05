Állatvédelem

Megható felvétel: elpusztult borját vitte magával egy delfinanya

A kutatók szerint a két hetes borjú elvesztése után a "Fraggle" névre keresztelt delfin napokon át nem engedte el kicsinye testét. 2026.08.05 12:56 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megható felvételeket tettek közzé egy nőstény delfinről, amely elpusztult, mindössze két hetes borjának testét vitte a víz felszínén.



A kutatók által Fraggle névre keresztelt palackorrú delfin viselkedését szakemberek figyelték meg. A felvételeken látható, hogy az anya ismételten a felszínre emeli borját, majd tovább viszi, annak ellenére, hogy a kicsi már elpusztult.



Az ilyen viselkedést a tengeri emlősöknél több alkalommal is dokumentálták. A kutatók ezt gyakran „post-mortem gondozásnak” nevezik: az anya még a halál után is megpróbálja védeni, mozgatni vagy a felszínen tartani utódját.



A tudósok szerint nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy az állatok ugyanúgy élik meg a gyászt, mint az emberek. Ugyanakkor egyre több megfigyelés utal arra, hogy a delfinek, bálnák, elefántok és egyes főemlősök a társuk vagy utódjuk elvesztése után olyan viselkedést mutatnak, amely a veszteség feldolgozására vagy az erős szociális kötelék fennmaradására utalhat.



A delfinek rendkívül intelligens, összetett társas kapcsolatokat kialakító állatok. A borjú és az anya között különösen erős kötődés alakul ki az élet első hónapjaiban, ezért a kutatók szerint nem ritka, hogy az anya az utód pusztulása után még hosszabb ideig mellette marad, vagy magával viszi annak testét.