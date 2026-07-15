Állatvédelem

Riasztó pusztulás a Csendes-óceánon: százával halnak meg a szürke bálnák

Idén már legalább 145 elpusztult szürke bálnát sodort partra a tenger Észak-Amerika nyugati partvidékén, a kutatók szerint az Északi-sarkvidék drámai átalakulása állhat a háttérben. 2026.07.15 14:48 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egyre súlyosabb méreteket ölt a csendes-óceáni szürke bálnák pusztulása. 2026-ban eddig legalább 145 elhullott állatot találtak Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada partjainál, ami több mint háromszorosa a korábbi évek évi 43 partra sodródásos átlagának.



A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a valós veszteség ennél jóval nagyobb lehet, mivel a legtöbb bálna teteme elsüllyed vagy soha nem sodródik partra.



A kutatások szerint a probléma gyökere az Északi-sarkvidéken keresendő. A szürke bálnák minden évben több ezer kilométert tesznek meg Mexikó és a Bering-, illetve a Csukcs-tenger között, ahol a tengerfenék üledékében élő apró rákfélékkel táplálkoznak.



A tengeri jég visszahúzódása, az óceáni körülmények megváltozása és a táplálékhálózat átalakulása miatt azonban ezek a zsákmányállatok egyre kisebb mennyiségben állnak rendelkezésre. Emiatt sok bálna nem tud elegendő energiatartalékot felhalmozni a hosszú vándorláshoz és a szaporodáshoz.



A 2019 és 2023 közötti korábbi tömeges pusztulási időszakban végzett boncolások során az esetek jelentős részében súlyos alultápláltságot állapítottak meg. Emellett hajóütközések, halászfelszerelésekbe gabalyodás, kardszárnyú delfinek támadásai és mérgező algák által termelt toxinok is hozzájárultak az elhullásokhoz.



Az amerikai tengerkutatók legfrissebb felmérése szerint a csendes-óceáni szürke bálnák állománya jelenleg 15 930 és 20 530 egyed között lehet. Bár ez magasabb az előző évi becslésnél, a kutatók óvatosságra intenek, mert a megváltozott vonulási útvonalak torzíthatják a számlálást. Különösen aggasztó, hogy továbbra is nagyon kevés borjú születik.



A szakemberek szerint a szürke bálnák korábban már túlélték az intenzív bálnavadászatot és több környezeti válságot is, azonban az Északi-sarkvidék most olyan gyors ütemben változik, hogy még ez a rendkívül alkalmazkodó faj is nehezen tud lépést tartani az átalakulással.