Tűzhányó

Egyre veszélyesebb az Etna - fokozódik a vulkáni aktivitás Szicílián

A szakemberek szerint egyszerre több kráterből tör fel a láva és a hamu, miközben a vulkáni felhő lakott területek felé sodródik. 2026.07.07 22:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb kitörés zajlik az Etna vulkánon. A legfrissebb tájékoztatás szerint egyszerre több, a Voragine-kráter peremén kialakult kürtő aktív, amelyek intenzív stromboli típusú kitöréseket és jelentős hamukibocsátást produkálnak.



A helyszínről nyilatkozó Stefano Branca, az Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) vulkánokért felelős részlegének igazgatója elmondta, hogy a magasabban fekvő kürtőkből nagy mennyiségű vulkáni hamu távozik, amelyből kialakult hamufelhő dél felé, Catania irányába sodródik.



A szakember a vulkán csúcsközeli területéről számolt be a fejleményekről, ahol jól látható volt a több kitörési pontból egyszerre zajló vulkáni aktivitás. A stromboli típusú kitörések során izzó lávadarabok és vulkáni bombák repülnek a levegőbe, miközben folyamatos gáz- és hamukibocsátás is kíséri a jelenséget.



A vulkanológus szerint, ha az aktivitás az esti órákban sem csökken, a sötétség beálltával különösen látványos kitörésre lehet számítani, amikor az izzó lávaszökőkutak még feltűnőbbé válnak az éjszakai égbolton.



Az Etna Európa legmagasabb és egyik legaktívabb működő tűzhányója, ahol az ehhez hasonló kitörések rendszeresen előfordulnak. A hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a vulkán működését és a hamufelhő mozgását, mivel az a légi közlekedésre és a környező települések levegőminőségére is hatással lehet.

VOLCANOES [Uncensored] FB-csoport



