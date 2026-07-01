Hőség

Meteorológia: hivatalossá vált az abszolút hőmérsékleti rekord

A mérések kezdete óta regisztrált legmagasabb hőmérséklet eddigi rekordja a 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius-fok volt, de kedden Szécsényben egy tizeddel magasabbra emelkedett a hőmérséklet. 2026.07.01 14:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hivatalossá vált a Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb, 42 Celsius-fokos hőmérsékleti érték, amelyet a Nógrád vármegyei Szécsényben mértek kedden - közölte a HungaroMet Zrt. szerdán a honlapján.



A mérések kezdete óta regisztrált legmagasabb hőmérséklet eddigi rekordja a 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius-fok volt, de kedden Szécsényben egy tizeddel magasabbra emelkedett a hőmérséklet.



Ezzel nem csak az abszolút, hanem az országos napi legmagasabb maximum-hőmérsékleti rekord is megdőlt, hiszen eddig ezen a napon 2022-ben Berettyóújfalun mérték a legmagasabb hőmérsékletet, 39,6 Celsius-fokot.



Kedden megdőlt a fővárosi abszolút melegrekord is. Míg 2007. július 20-án Budapest, Pestszentlőrinc állomáson 40,7 Celsius-fokot mértek, kedden Budapest, Lágymányos állomáson 41 Celsius-fok volt a napi maximum-hőmérséklet. Ezzel szintén megdőlt a napi rekord is, ezen a napon korábban 2022-ben Budapest, Újpest állomáson 38,2 Celsius-fokot rögzítettek.



A tájékoztatás szerint új országos napi legmagasabb minimum-hőmérsékleti rekord is született: mindössze 26,9 Celsius-fokig hűlt le a levegő hőmérséklete kedd hajnalban Siófokon. Ezzel megdőlt a 24,7 Celsius-fokos korábbi minimum-hőmérsékleti rekord, melyet Budapest, Lágymányos állomáson mértek 2022-ben.



A fővárosi napi legmagasabb minimum-hőmérsékleti rekord is megdőlt, Budapest, János-hegy állomáson 26,6 Celsius-fok volt a napi minimum-hőmérséklet. Korábban, 2022-ben ezen a napon 24,7 Celsius-fokig hűlt le csak a levegő, szintén Budapest, Lágymányos állomáson.