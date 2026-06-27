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Utah államában már százezer hektárnál nagyobb területet perzselt fel bozóttűz
Az Egyesült Államok Utah államában százezer hektárnál nagyobb területet perzselt fel már bozóttűz, a forró, száraz és szeles időjárás pedig továbbra is nehezíti a tűzoltók munkáját.2026.06.27 16:16MTI
Az államban több száz helyen ég a növényzet, a legnagyobb kiterjedésű tűznél pénteken az erős, óránként 70 kilométeres sebességet meghaladó széllökések miatt le kellett állítani a helikopteres oltást, miközben a levegő páratartalma tíz százaléknál kevesebb, ami tovább segíti a tűz terjedését.
Spencer Cox kormányzó pénteken vészhelyzetről szóló rendeletet hozott, ami lehetővé teszi, hogy a helyi hatóságok betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzijátékok használatát.
A rendelet "történelmi" és "rendkívüli" körülményekre hivatkozva felfüggesztette az állami törvényt, ami lehetővé teszi a települések számára, hogy amennyiben a helyzet megkívánja július 2-a és július 5-e között korlátozzák az ünnepi tűzijátékok megtartását.
A kormányzó közleményében nehéz döntésnek nevezte az intézkedést, de hozzátette: célunk gondoskodni arról, hogy lakosaink ne veszítsék el otthonukat tűzvészben.
Az állam területén az év egészében már 150 ezer hektárt pusztított el erdő- vagy bozóttűz, miközben nagy területen jelentős szárazsággal küzdenek az ott élők.
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