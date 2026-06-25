Földmozgás
Legalább 164 halottja van a venezuelai földrengésnek
Két, egymást követő 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengés sújtotta Venezuelát, a katasztrófában legalább 164-en meghaltak, 971-en megsérültek, miközben a mentés továbbra is zajlik.2026.06.25 13:26ma.hu
Legalább 164 ember meghalt és 971-en megsérültek, miután június 24-én két rendkívül erős, 7,2-es és 7,5-ös magnitúdójú földrengés rázta meg egymás után Venezuelát. A rengések epicentruma Morón térségében volt, de a fővárosban, Caracasban is súlyos károk keletkeztek: több tucat épület összeomlott, köztük Altamira városrészben több magas épület is. A hatóságok folytatják a túlélők utáni kutatást, miközben folyamatos utórengések nehezítik a mentést.
A venezuelai kormány országos veszélyhelyzetet hirdetett, a mentőalakulatok és a hadsereg nagy erőkkel dolgoznak a romok között. A hivatalos közlések szerint a halálos áldozatok száma tovább emelkedhet, mivel számos ember eltűntként szerepel, és több súlyosan megrongálódott épületet még nem tudtak teljesen átkutatni.
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