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Ökológiai katasztrófa Arizonában: egy tó teljes halállománya elpusztult
Lezárták a népszerű horgászparadicsomot, miután a szakemberek szerint a tó halainak gyakorlatilag 100 százaléka elpusztult.2026.06.09 10:58ma.hu
Határozatlan időre lezárták az arizonai San Carlos Lake területét, miután egy súlyos ökológiai esemény következtében szinte a teljes halállomány kipusztult.
A tó, amely mintegy 200 kilométerre keletre fekszik Phoenix városától, a térség egyik legnépszerűbb horgászhelyének számított. A horgászok rendszeresen fogtak benne nagyszájú sügért, fekete crappie-t, naphalat, törpeharcsát, valamint barna és szivárványos pisztrángot.
A San Carlos Recreation and Wildlife Department tájékoztatása szerint a rendkívüli aszályos időszak, valamint a gátból történő vízeresztések együttesen vezettek a tömeges pusztuláshoz.
A hatóságok becslése alapján a tó halállományának megközelítőleg 100 százaléka elpusztult. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a bomló haltetemek egészségügyi és biztonsági kockázatot jelenthetnek mindazok számára, akik a vízbe mennének vagy horgászni próbálnának.
Emiatt ideiglenesen megtiltották a horgászatot, a halak begyűjtését és birtoklását, valamint minden olyan szabadidős tevékenységet, amely a tó halállományához kapcsolódik.
A mintegy 254 kilométeres partszakasszal rendelkező víztározó a Coolidge-gát megépítésével jött létre, és a San Carlos Apache indián rezervátum területén található.
A természetvédelmi szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a tó állapotát, ugyanakkor egyelőre nem lehet tudni, mikor nyithatják meg újra a területet a látogatók előtt.
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