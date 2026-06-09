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Ökológiai katasztrófa Arizonában: egy tó teljes halállománya elpusztult

Lezárták a népszerű horgászparadicsomot, miután a szakemberek szerint a tó halainak gyakorlatilag 100 százaléka elpusztult.

2026.06.09 10:58ma.hu
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Határozatlan időre lezárták az arizonai San Carlos Lake területét, miután egy súlyos ökológiai esemény következtében szinte a teljes halállomány kipusztult.

A tó, amely mintegy 200 kilométerre keletre fekszik Phoenix városától, a térség egyik legnépszerűbb horgászhelyének számított. A horgászok rendszeresen fogtak benne nagyszájú sügért, fekete crappie-t, naphalat, törpeharcsát, valamint barna és szivárványos pisztrángot.

A San Carlos Recreation and Wildlife Department tájékoztatása szerint a rendkívüli aszályos időszak, valamint a gátból történő vízeresztések együttesen vezettek a tömeges pusztuláshoz.

A hatóságok becslése alapján a tó halállományának megközelítőleg 100 százaléka elpusztult. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a bomló haltetemek egészségügyi és biztonsági kockázatot jelenthetnek mindazok számára, akik a vízbe mennének vagy horgászni próbálnának.

Emiatt ideiglenesen megtiltották a horgászatot, a halak begyűjtését és birtoklását, valamint minden olyan szabadidős tevékenységet, amely a tó halállományához kapcsolódik.

A mintegy 254 kilométeres partszakasszal rendelkező víztározó a Coolidge-gát megépítésével jött létre, és a San Carlos Apache indián rezervátum területén található.

A természetvédelmi szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a tó állapotát, ugyanakkor egyelőre nem lehet tudni, mikor nyithatják meg újra a területet a látogatók előtt.

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