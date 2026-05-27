Földmozgás

Újabb földrengés volt Horvátországban

2026.05.27 10:32MTI
Újabb földrengés rázta meg szerda délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek (Sisak) térségét. A földmozgást Zágrábban és környékén is érezni lehetett - közölték az európai szeizmológiai szolgálatok.

A rengést 9 óra 51 perckor észlelték. Epicentruma Sziszektől mintegy 10-11 kilométerre délre, Zágrábtól pedig körülbelül 57 kilométerre délkeletre volt, hipocentruma - a földmozgás kiindulási pontja - 9 kilométeres mélységben helyezkedett el.

A földmozgás erősségéről eltérő első adatok jelentek meg: egyes jelentések 4,1-es magnitúdójú rengésről számoltak be, míg az Európai-Mediterrán Szeizmológiai Központ (EMSC) automatikus adatai szerint a rengés magnitúdója 3,0 volt. Az EMSC jelezte, hogy az adatokat szeizmológusok még nem vizsgálták felül, ezért a magnitúdó és a helymeghatározás később módosulhat.

A lakosok az EMSC honlapján erős lökésről, rövid, de határozott rázkódásról, valamint a házak, ablakok és bútorok remegéséről számoltak be.

Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés.

