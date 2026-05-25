Földmozgás
Megrengett a föld Dalmáciában
Egyes beszámolók szerint a földmozgás néhány másodpercig tartott, és két erősebb hullámban lehetett érzékelni.2026.05.25 18:16MTI
Földrengés rázta meg hétfő délután Közép-Dalmáciát - közölték az európai szeizmológiai szolgálatok.
A 3,6 erősségű rengést 17 óra 25 perckor észlelték. Epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, Sinjtől pedig körülbelül 22 kilométerre északnyugatra volt, hipocentruma - vagyis a földmozgás kiindulási pontja - mintegy 5 kilométeres mélységben helyezkedett el.
A földmozgást Közép-Dalmácia több településén is érezni lehetett. A lakosok rövid, de erős rengésről számoltak be az Európai-Mediterrán Szeizmológiai Központ (EMSC) honlapján. Egyes beszámolók szerint a földmozgás néhány másodpercig tartott, és két erősebb hullámban lehetett érzékelni.
Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.
