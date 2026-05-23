Földmozgás
Erős földrengés rázta meg Hawaiit
Több mint 25 ezren érezték a 6-os erősségű földrengést, de nem a vulkánok, hanem a szigetek óriási súlya okozza a rengéseket.2026.05.23 16:36ma.hu
Erős, 6-os magnitúdójú földrengés rázta meg a Hawaii-szigeteket péntek este helyi idő szerint nem sokkal 20 óra előtt. A rengést több mint 25 ezren érzékelték, az epicentrum pedig a Nagy-sziget délnyugati térségében, mintegy 22 kilométeres mélységben volt.
A szakértők hangsúlyozzák: a földrengésnek nincs közvetlen kapcsolata a Mauna Loa vagy a Kilauea vulkánok aktuális működésével.
Bár sokan automatikusan vulkáni aktivitásra gondolnak egy hawaii földrengés kapcsán, a mostani rengés mögött egészen más geológiai folyamat állhat.
A tudósok szerint a földrengéseket maga a sziget óriási tömege idézi elő. A Hawaii-szigetek ugyanis hatalmas vulkáni felépítményekből állnak, amelyek több ezer méter magasan emelkednek ki az óceánból — miközben az óceánfenék mélyén további kilométerekre nyúlnak lefelé.
A Mauna Loa például több mint tízezer méter magas az óceán aljától számítva, így a Föld egyik legnagyobb vulkáni képződményének számít. Ez az elképesztő tömeg fokozatosan lenyomja az óceáni kőzetlemezt, amely emiatt meghajlik és süllyedni kezd.
A kőzetlemezekben emiatt hatalmas feszültségek alakulnak ki: egyes rétegek összenyomódnak, mások széthúzódnak. Amikor ez a feszültség túl nagyra nő, a kőzetek hirtelen elmozdulnak — ez okozza a földrengéseket.
A mostani rengés is valószínűleg egy ilyen feszültségfelszabadulás következménye volt a földkéreg mélyebb részein.
A térségben egyébként nem ritkák az erős földrengések. A szakértők szerint nagyjából évtizedenként előfordul egy hasonló erejű rengés, míg évszázadonként akár 7-es magnitúdót meghaladó földrengések is kialakulhatnak.
Az eddigi legerősebb hawaii rengés 1868-ban történt, amikor egy 7,9-es magnitúdójú földmozgás rázta meg a szigeteket. A történelmi Ka‘ū-földrengést sokan az 1906-os San Franciscó-i rengéshez hasonlítják.
A kutatók arra is felhívják a figyelmet, hogy a Nagy-szigeten nemcsak a mélybeli feszültségek okozhatnak rengéseket. A folyamatosan növekvő vulkáni tömeg lassú oldalirányú csúszást is kiválthat a hegyoldalakon, ami újabb törésvonalakat és földrengéseket generálhat a jövőben.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 18:04 A lángok közül mentették ki Süti cicát: a mentők még az idős macskát sem hagyták magára
- 16:36 Erős földrengés rázta meg Hawaiit
- 10:02 Civil nyomásra léphetnek: állandó ellenőrzés alá kerülhet a komáromi akkugyár
- 8:20 Gigarazzia Kaliforniában: több mint 300 gyermekmolesztálással gyanúsított személyt fogtak el
- 7:36 Lángba borították az ebolaközpontot Kongóban: pánik és káosz tört ki a járvány sújtotta térségben
- 6:11 Lángba borult a Starship: hatalmas robbanással ért véget a SpaceX újabb tesztrepülése - videók
- 22:04 Hegedűs Zsolt: még ebben a hónapban lesz új vezetője a vérellátónak
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06