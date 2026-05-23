Erős földrengés rázta meg Hawaiit

Több mint 25 ezren érezték a 6-os erősségű földrengést, de nem a vulkánok, hanem a szigetek óriási súlya okozza a rengéseket. 2026.05.23 16:36 ma.hu

Erős, 6-os magnitúdójú földrengés rázta meg a Hawaii-szigeteket péntek este helyi idő szerint nem sokkal 20 óra előtt. A rengést több mint 25 ezren érzékelték, az epicentrum pedig a Nagy-sziget délnyugati térségében, mintegy 22 kilométeres mélységben volt.



A szakértők hangsúlyozzák: a földrengésnek nincs közvetlen kapcsolata a Mauna Loa vagy a Kilauea vulkánok aktuális működésével.



Bár sokan automatikusan vulkáni aktivitásra gondolnak egy hawaii földrengés kapcsán, a mostani rengés mögött egészen más geológiai folyamat állhat.



A tudósok szerint a földrengéseket maga a sziget óriási tömege idézi elő. A Hawaii-szigetek ugyanis hatalmas vulkáni felépítményekből állnak, amelyek több ezer méter magasan emelkednek ki az óceánból — miközben az óceánfenék mélyén további kilométerekre nyúlnak lefelé.



A Mauna Loa például több mint tízezer méter magas az óceán aljától számítva, így a Föld egyik legnagyobb vulkáni képződményének számít. Ez az elképesztő tömeg fokozatosan lenyomja az óceáni kőzetlemezt, amely emiatt meghajlik és süllyedni kezd.



A kőzetlemezekben emiatt hatalmas feszültségek alakulnak ki: egyes rétegek összenyomódnak, mások széthúzódnak. Amikor ez a feszültség túl nagyra nő, a kőzetek hirtelen elmozdulnak — ez okozza a földrengéseket.



A mostani rengés is valószínűleg egy ilyen feszültségfelszabadulás következménye volt a földkéreg mélyebb részein.



A térségben egyébként nem ritkák az erős földrengések. A szakértők szerint nagyjából évtizedenként előfordul egy hasonló erejű rengés, míg évszázadonként akár 7-es magnitúdót meghaladó földrengések is kialakulhatnak.



Az eddigi legerősebb hawaii rengés 1868-ban történt, amikor egy 7,9-es magnitúdójú földmozgás rázta meg a szigeteket. A történelmi Ka‘ū-földrengést sokan az 1906-os San Franciscó-i rengéshez hasonlítják.



A kutatók arra is felhívják a figyelmet, hogy a Nagy-szigeten nemcsak a mélybeli feszültségek okozhatnak rengéseket. A folyamatosan növekvő vulkáni tömeg lassú oldalirányú csúszást is kiválthat a hegyoldalakon, ami újabb törésvonalakat és földrengéseket generálhat a jövőben.



