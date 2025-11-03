Világvége
Új, eddig ismeretlen, rémséges pókfajt fedeztek fel Kaliforniában
Aptostichus ramirezae - így nevezték el a kutatók azt az új csapóajtós pókfajt, amely Kalifornia tengerparti dűnéiben él, és amelyet a klímaváltozás, valamint az élőhelyek pusztulása fenyeget.2025.11.03 08:48ma.hu
A Kaliforniai Egyetem (UC Davis) kutatói új csapóajtós pókfajt azonosítottak a Csendes-óceán partvidékének homokdűnéiben. Az Aptostichus ramirezae névre keresztelt faj genetikai vizsgálatok alapján vált külön a korábban ismert Aptostichus simus-tól, amelyről eddig azt hitték, egyetlen, széles elterjedésű faj. A kutatók az Ecology and Evolution folyóiratban publikált tanulmányukban kimutatták, hogy a két pókfaj genetikailag jól elkülönül, ami azt jelenti, hogy különálló evolúciós vonalakról van szó.
A felfedezés újabb bizonyítéka annak, mennyire rejtett világ él a kaliforniai partok alatt. Jason Bond, a UC Davis entomológusa és a tanulmány vezető szerzője szerint a pókvilág sokkal gazdagabb, mint korábban hitték: bár jelenleg több mint 50 ezer pókfajt ismerünk, még több százezer várhat felfedezésre – akár a strandolók lába alatt is.
A csapóajtós pókok, amelyek a tarantulák közeli rokonai, rendkívül rejtőzködő életmódot folytatnak. A nőstények egész életüket föld alatti járatokban töltik, amelyeket selyemmel bélelnek ki, és egy csapóajtóval zárnak le. A zsákmány közeledtére a pók mozdulatlanul várakozik, majd villámgyorsan lecsap, amikor a rovar a rejtekhely közelébe kerül. E különleges életmód miatt a fajok nehezen megfigyelhetők, és ritkán kerülnek a kutatók szeme elé.
Emma Jochim, a kutatás társszerzője és doktorandusz hallgatója elmondta, hogy a csapat a kaliforniai tengerpart több pontjáról gyűjtött be mintákat, Monterey-től egészen a mexikói Baja Californiáig. A genetikai elemzés során egyértelművé vált, hogy az Aptostichus simus valójában két különálló fajra bontható, amelyek nem keverednek egymással, mivel a pókok ritkán hagyják el föld alatti lakóhelyüket, így nem képesek nagyobb távolságokat megtenni a szaporodás érdekében.
Az új faj elnevezése sem véletlen: a kutatók a pókot Martina Giselle Ramirez biológus és dékán után nevezték el, aki úttörő szerepet játszott a csapóajtós pókok populációgenetikai kutatásában, és sokat tett a természettudományos pályákon alulreprezentált hallgatók támogatásáért.
A felfedezés ugyanakkor nem csupán tudományos szempontból érdekes, hanem aggasztó is. A két rokon faj kizárólag Kalifornia és Baja California tengerparti homokdűnéiben él, amelyek egyre nagyobb veszélyben vannak az emberi beavatkozás, a tengerparti fejlesztések, az erózió, a tűzesetek és a tengerszint-emelkedés miatt. Az Aptostichus simus különösen sérülékeny: jelenleg szinte kizárólag San Diego környékén található meg, ahol a jövőbeli tengerszint-emelkedési előrejelzések rendkívül kedvezőtlenek.
A genetikai különbségek feltárása segít a természetvédelmi prioritások meghatározásában – mondta Jochim. Ha nem ismerjük pontosan, hány faj él egy adott térségben és milyen genetikai sokféleséget képviselnek, nehéz megmondani, mely élőhelyek megőrzése a legfontosabb.
A kutatók szerint a legfélelmetesebb nem maga az újonnan felfedezett pók, hanem az, hogy eltűnhet, mielőtt igazán megismernénk. A kaliforniai dűnék mélyén élő csapóajtós pókok nemcsak a természet apró csodái, hanem annak is emlékeztetői, mennyire keveset tudunk még bolygónk élővilágáról – és milyen törékeny az a világ, amelyben ők, és velük együtt mi is, élünk.
