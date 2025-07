Nukleáris veszély

Radioaktív szennyezés kockázata áll fenn az izraeli támadások után

A radioaktív anyagok véletlenszerű kiszóródása - különösen háborús körülmények között - súlyos egészségügyi, környezeti és politikai következményekkel járhat. Az ilyen események követése és kezelése nemzetközi szintű együttműködést igényel, amit jelen esetben az IAEA-val való kapcsolat feszültsége hátráltathat.

Irán külügyminisztere, Abbasz Aragcsi legújabb nyilatkozatában komoly aggodalmát fejezte ki a közelmúltbeli Izrael-Irán fegyveres konfliktus következményeivel kapcsolatban. Kiemelte, hogy az ország nukleáris létesítményeit érő támadások nyomán radioaktív anyagok szivárgásának veszélye alakult ki, valamint fel nem robbant hadianyagok is veszélyt jelenthetnek a térségben.



„Nukleáris létesítményeink katonai támadás célpontjává váltak. Jelenleg ezek környezetében számos veszélyforrás áll fenn, köztük a radioaktív anyagok kiszóródásának reális kockázata, valamint a háborús lőszerek robbanása” – mondta Aragcsi a teheráni külügyminisztériumban tartott diplomáciai egyeztetésen.



A miniszter szerint a kialakult helyzet közvetlenül érinti az IAEA-val (Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel) való együttműködést is. A támadások fényében újra kell értékelni, hogy az ENSZ-ügynökség szakértői milyen feltételek mellett léphetnek be a létesítményekbe, különös tekintettel a saját biztonságukra.



„Szükséges újragondolni az ellenőrök bejutását és a nukleáris területek látogathatóságát nemzetbiztonsági szempontból is.”



A bejelentés előzménye, hogy Irán Őrök Tanácsa június végén elfogadott egy törvényt, amely az ország és az IAEA közötti együttműködés felfüggesztését irányozza elő. A törvényváltozás értelmében Irán „új formában” képzeli el a nemzetközi atomenergia-felügyelettel való kapcsolatát – ez a gyakorlatban szigorításokat és korlátozásokat jelenthet az ellenőrzésekre vonatkozóan.



A bejelentés nyomán több nemzetközi szereplő, köztük ENSZ-tagállamok és nukleáris biztonsági szakértők is aggodalmukat fejezték ki a térségben kialakuló esetleges környezeti és humanitárius kockázatok miatt. Egyes elemzők szerint a helyzet újabb feszültségeket szülhet a Közel-Keleten, és tovább gyengítheti a globális nukleáris ellenőrzési rendszerbe vetett bizalmat.