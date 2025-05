Világvége

Izrael történetének legnagyobb erdőtüzei tombolnak - videók

Izraelben példátlan méretű erdőtüzek pusztítanak Jeruzsálem környékén, amelyek megfékezésére már több mint 160 tűzoltóegységet és 12 repülőgépet vetettek be. A helyi hatóságok a lángokat „az ország valaha volt legnagyobb erdőtüzeiként” jellemezték.



A tüzek szerdán lobbantak fel a Jeruzsálemet Tel-Avivval összekötő főút mentén, és a forró, száraz időjárás, valamint az erős szél következtében gyorsan továbbterjedtek. A főútvonalat, valamint több más környező utat lezárták, miközben legalább tíz település lakóit evakuálták a „lángoló falaknak” leírt tűz elől.

Please pray for Jerusalem - the fires are terrifying 💔 pic.twitter.com/9zqfSBe59U — Bring Our People 🎗️ (@Bring_Daughters) April 30, 2025

The massive fire in Jerusalem is spreading rapidly and is expected to worsen, continuing for over 24 hours, while some Palestinians are calling to start more fires wherever possible.



Croatia, Cyprus, Italy, and Greece are sending aid.



Pray for Israel. pic.twitter.com/Snm0C9MYpB — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) April 30, 2025

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerda este országos vészhelyzetet hirdetett, kiemelve: „most már nemcsak helyi, hanem nemzeti vészhelyzetről van szó, Jeruzsálem védelme kiemelt prioritás.”



Bár a tűzoltóknak sikerült az éjszaka folyamán részben szabaddá tenniük a Jeruzsálem–Tel-Aviv autópályát, és néhány evakuált település lakói hazatérhettek, a tűzoltóság közölte: „ebben a szakaszban még mindig nem szereztünk teljes ellenőrzést a tűz fölött.”



A helyi beszámolók szerint legalább 12 civil és 17 tűzoltó – köztük két várandós nő – került kórházba füstbelégzés és égési sérülések miatt.

Csütörtökig mintegy 5 000 hektárnyi terület égett le, ebből körülbelül 3 200 hektár erdő. A legsúlyosabban érintett terület a Modi’in melletti Kanada Park, közölte a Zsidó Nemzeti Alap.



A hatóságok a függetlenségi nap ünnepségeinek lecsökkentésére kényszerültek. A hagyományos fáklyás menet Jeruzsálemben elmarad.



Netanjahu bejelentette, hogy 18 személyt vettek őrizetbe gyújtogatás gyanújával. A rendőrség azonban később pontosította: mindössze három embert tartóztattak le, akik nem is a Jeruzsálem környéki tüzekkel, hanem más helyszíneken próbáltak tüzeket okozni.

🟥 𝐈𝐃𝐅 𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐚𝐭 𝐨𝐧𝐠𝐨𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐉𝐞𝐫𝐮𝐬𝐚𝐥𝐞𝐦 𝐇𝐢𝐥𝐥𝐬 𝐚𝐫𝐞𝐚



♦️ Firefighting teams from the Air Force, including fire trucks, were dispatched to the fire zones.



♦️ Yasur (CH-53) helicopter of... pic.twitter.com/HBW5ToJr2A — Israel Defense Forces (@IDF) April 30, 2025

Dov Ganem, az Izraeli Tűz- és Légimentő Szövetség elnöke élesen bírálta a kormányt, amiért nem készült fel kellően ilyen méretű katasztrófára. Elmondása szerint régóta szorgalmazza egy korszerű légi tűzoltó kapacitás kialakítását, ám figyelmeztetéseit figyelmen kívül hagyták.



A kialakult helyzet rávilágít arra, hogy a klímaváltozás következményei egyre súlyosabb kihívások elé állítják a Földközi-tenger térségének országait is – nem csupán technikai, hanem politikai és szervezeti szinten is.

It's weird how @BBCNews is normally obsessed with Israel but has nothing on its news site about the fires devastating the Jerusalem area.

It is believed that at least some of the fires are the work of arsonists. pic.twitter.com/0TkuKvJv13 — Nicole Lampert (@nicolelampert) April 30, 2025