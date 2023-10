Katasztrófa

Szupervulkán: Olaszország a legrosszabbra is felkészül

Olaszország felkészül több tízezer ember esetleges evakuálására a Nápoly melletti Campi Flegrei szupervulkán keltette szeizmikus tevékenység miatt - közölték csütörtökön a helyi hatóságok.



Az olasz kabinet pénteken megvitatja az új intézkedéseket, amelyek keretében egyebek között megvizsgálnák az épületek statikai biztonságát is az érintett térségben, mert az utóbbi hónapokban ott több földrengés volt.



A Campi Flegrei, vagyis "lángoló mezők" egy 24 kráterből álló vulkanikus terület. Mintegy 20 kilométerre található Nápolytól, és jóval nagyobb a közeli Vezúvnál, amely Krisztus után 79-ben elpusztította Pompeji városát. A régióban több falu és település is található, köztük Pozzuoli, Agnano és Bacoli, összesen több mint félmillió lakossal.



Csak az utóbbi egy hónapban 1100-nál is több földrengés rázta meg a térséget, köztük egy 4-es erősségű hétfőn és egy 4,2-es erősségű a múlt héten.



Szakértők szerint a fokozott szeizmikus aktivitás a talajszint emelkedésének és ereszkedésének következménye, függően a föld alatti magmakamra feltöltődésétől vagy kiürülésétől. Mindazonáltal a legtöbb vulkanológus szerint nem kell küszöbönálló kitöréstől tartani. Viszont a földfelszín jelenleg havonta másfél centiméterrel emelkedik, ami aggodalmat kelt az épületek biztonsága szempontjából.



Nello Musumeci polgári védelmi miniszter a héten arról beszélt, hogy evakuálást csak rendkívüli esetben rendelnének el a hatóságok.



Musumeci hozzátette, hogy várakozások szerint az olasz kormány több forrást átcsoportosít a helyi polgári védelemnek, biztosítva ezzel, hogy szükséghelyzetben gyorsabban reagálhassanak, valamint egy lakossági tájékoztatást szolgáló kommunikációs kampányt is terveznek indítani.



A helyi sajtó beszámolója szerint néhány régióbeli kórház péntektől evakuálási gyakorlatokat tart, hogy felkészülhessenek erősebb földrengésekre vagy vulkánkitörésre.



A Campi Flegrei legutóbb hasonló szeizmikus tevékenységet az 1980-as években mutatott. Akkor mintegy 40 ezer embert menekítettek ki ideiglenesen Pozzuoli városból. A tűzhányó utolsó jelentősebb kitörése 1538-ban volt. Szakemberek szerint a legnagyobb kitörés 39 ezer évvel ezelőtt volt, amely akár közre is játszhatott a neandervölgyi ember kihalásában. Annak a kitörésnek a nyomait a 4500 kilométerre lévő Grönlandon is megtalálták.