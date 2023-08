Alaszkában áradást váltott ki a gleccseromlás, vészhelyzetet hirdettek - videó

Az alaszkai Juneau-t katasztrofális gleccsertörés okozta árvíz sújtja, ami miatt a város tisztviselői szükségállapotot hirdettek. A Mendenhall-gleccseren található Suicide-medencében bekövetkezett szakadás okozta áradás a Mendenhall folyó mentén több építményt is lerombolt.



Az X (hivatalosan Twitter) közösségi oldalon megosztott felkavaró felvételeken egy többemeletes épület látható, amely a folyóba omlik, és a lakosok tehetetlenek. A Juneau nemzetközi repülőtér közelében a Mendenhall-folyóban úszó törmeléket és fákat láttak, amelyek súlyosbítják az árvíz okozta károkat.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint két ház megsemmisült, egy másik pedig részben megrongálódott és elsodorta a víz. Több más lakóház, köztük egy társasház is jelentős veszélynek van kitéve az árvíz okozta alámosások miatt. Az árvíz mértéke olyan szélsőséges volt, hogy a szakértők kevesebb mint 1%-os esélyt becsültek rá, ami váratlanul érte a hatóságokat.



A Mendenhall-tó a katasztrófa során rekordszintet ért el, 4,6 métert, ami jelentősen meghaladja a korábbi, 2016-ban felállított rekordot. Az áradás gyors üteme - óránként 21,5 centiméter - útlezárásokhoz és hídkárokhoz vezetett a térségben.



A hatóságok felszólították a lakosokat, hogy a biztonságuk érdekében maradjanak távol a folyótól a jelenleg is tartó árvíz idején. A Suicide-medence 2011 óta okoz gleccsertavakból eredő árvizeket, de a mostani pusztítás mértéke példa nélküli.

