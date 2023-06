Időjárás

Füstköd miatt átmenetileg leállították a légiforgalmat New York repülőterein

A Kanada felől érkező füstköd elérte a fővárost Washingtont, ahol szintén szűrt napsütést okoz, de az előrejelzések szerint Észak- és Dél-Karolinában is romlani fog a levegő minősége. 2023.06.08 09:16 MTI

A látásviszonyok korlátozottsága miatt átmenetileg leállították a légiforgalmat New York két repülőtere irányába, miután a kanadai erdőtüzek okozta füstköd tovább sodródott az Egyesült Államok keleti és középső része fölé szerdán.



A Szövetségi Légiközlekedési Hivatal (FAA) intézkedése La Guardia és Newark repülőtereket érintette, és helyi idő szerint a kora délutáni órákig rendelte el az ide tartó gépek számára a leszállási tilalmat. A lépés a nap további részében is késéseket okoz.



Közben New York állam nagy részében, New York városában is egészségre ártalmas, illetve veszélyes besorolást kapott a levegőminőség, a város utcáit jól látható szmog borítja. Philadelphiában és Pennsylvania államban szintén a legmagasabb szintű szmogriadó van érvényben.



A Kanada felől érkező füstköd elérte a fővárost Washingtont, ahol szintén szűrt napsütést okoz, de az előrejelzések szerint Észak- és Dél-Karolinában is romlani fog a levegő minősége. A levegőminőség miatt kiadott riasztás az Egyesült Államok több középnyugati államára is érvényes, így Chicago, és Cincinnati városokra is.



A szakemberek arra hívták fel a lakosság figyelmét, hogy lehetőleg kerüljék a fizikai tevékenységet a szabadban. New York állam több iskolájában törölték a szabadtéri foglalkozásokat. Eric Adams New York polgármestere szerda délelőtti sajtótájékoztatóján rendkívülinek nevezte a helyzetet, és mindenkit arra kért, hogy amennyiben teheti, maradjon zárt térben.



A szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség előrejelzése szerint a füstköd még több napig megmarad az Egyesült Államok északi államai felett.



A meteorológusok a jelenséget azzal magyarázták, hogy egy lassan mozgó alacsony nyomású időjárási rendszer szállítja a kanadai Québec tartományban pusztító, kiterjedt erdőtüzek okozta füstöt az Egyesült Államok keleti része fölé.



Az Egyesült Államok a kanadai kormányzat kérésére a tűzoltáshoz szükséges eszközöket bocsátott északi szomszédja rendelkezésére.