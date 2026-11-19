Energiaválság
Jelentősen csökkennek a rendszerhasználati díjak
Átlagosan 55 százalékkal mérséklődnek a magyar vállalkozások rendszerhasználati díjai - derül ki a bejelentésből. A változás jelentős könnyítést hozhat az érintett cégek energiaköltségeiben.2026.11.19 23:50ma.hu
A rendszerhasználati díjak csökkentése elsősorban azoknak a vállalkozásoknak jelenthet megtakarítást, amelyek működésében az energiafelhasználás számottevő költségtényező.
A rendszerhasználati díj a villamosenergia-számla egyik összetevője, amely többek között az elektromos hálózat fenntartásának és működtetésének költségeit fedezi. Csökkentése ezért nem azonos az áram teljes árának ugyanilyen mértékű mérséklődésével.
A tényleges megtakarítás vállalkozásonként eltérhet, mivel függ a fogyasztás nagyságától, a csatlakozási és tarifális feltételektől, valamint attól, hogy a díjcsökkentés pontosan mely tételekre vonatkozik.
A bejelentésből egyelőre nem derül ki, mikortól lépnek életbe az új tarifák, mely vállalkozói köröket érintik, és milyen feltételekkel érvényesíthető a kedvezmény.
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