Energiaválság

Jelentősen csökkennek a rendszerhasználati díjak

Átlagosan 55 százalékkal mérséklődnek a magyar vállalkozások rendszerhasználati díjai - derül ki a bejelentésből. A változás jelentős könnyítést hozhat az érintett cégek energiaköltségeiben. 2026.11.19 23:50 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A rendszerhasználati díjak csökkentése elsősorban azoknak a vállalkozásoknak jelenthet megtakarítást, amelyek működésében az energiafelhasználás számottevő költségtényező.



A rendszerhasználati díj a villamosenergia-számla egyik összetevője, amely többek között az elektromos hálózat fenntartásának és működtetésének költségeit fedezi. Csökkentése ezért nem azonos az áram teljes árának ugyanilyen mértékű mérséklődésével.



A tényleges megtakarítás vállalkozásonként eltérhet, mivel függ a fogyasztás nagyságától, a csatlakozási és tarifális feltételektől, valamint attól, hogy a díjcsökkentés pontosan mely tételekre vonatkozik.



A bejelentésből egyelőre nem derül ki, mikortól lépnek életbe az új tarifák, mely vállalkozói köröket érintik, és milyen feltételekkel érvényesíthető a kedvezmény.