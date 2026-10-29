Elszámoltatás

Új törvény jöhet a devizahitelesek ügyében

Z. Kárpát Dániel szerint egyre közelebb kerülhet a devizahitelesek helyzetét rendező jogszabály elfogadása, amely véget vethetne annak, hogy az érintetteknek tömegesen, egyenként kelljen bírósághoz fordulniuk az elszámolásért. 2026.10.29 10:01 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb előrelépés történhet a devizahitelesek ügyében – erről számolt be közösségi oldalán Z. Kárpát Dániel politikus, aki szerint a folyamatban lévő tárgyalások és bizottsági ülések egyre közelebb vihetnek egy átfogó törvényi rendezéshez.



A politikus úgy véli, a bankokkal nem szabad alkudozni, a cél egy olyan jogszabály megalkotása, amely tisztességes elszámolást biztosít az érintett adósok számára.



Z. Kárpát Dániel szerint a devizahitelesek helyzetének rendezése nem húzódhat tovább, ezért belátható időn belül konkrét jogalkotási eredményt vár.



A tervezett szabályozás egyik legfontosabb célja az lenne, hogy a hitelfelvevőknek ne kelljen egyenként, hosszadalmas és költséges bírósági eljárásokban érvényesíteniük az igényeiket.



A politikus hangsúlyozta, hogy a tárgyalások előrehaladása ellenére nehéz türelmesnek maradni, ugyanakkor bízik abban, hogy a jogalkotási folyamat végül kézzelfogható eredményt hoz.



Egyelőre nem ismert, hogy pontosan milyen rendelkezéseket tartalmazna az új devizahiteles törvény, kikre terjedne ki, és milyen elszámolási kötelezettségeket írna elő a pénzintézetek számára.



A bejegyzés alapján a jogszabály elfogadásának időpontja sem meghatározott, így egyelőre politikai várakozásról, nem pedig már elfogadott vagy véglegesített törvényjavaslatról van szó.