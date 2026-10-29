Elszámoltatás
Új törvény jöhet a devizahitelesek ügyében
Z. Kárpát Dániel szerint egyre közelebb kerülhet a devizahitelesek helyzetét rendező jogszabály elfogadása, amely véget vethetne annak, hogy az érintetteknek tömegesen, egyenként kelljen bírósághoz fordulniuk az elszámolásért.2026.10.29 10:01ma.hu
Újabb előrelépés történhet a devizahitelesek ügyében – erről számolt be közösségi oldalán Z. Kárpát Dániel politikus, aki szerint a folyamatban lévő tárgyalások és bizottsági ülések egyre közelebb vihetnek egy átfogó törvényi rendezéshez.
A politikus úgy véli, a bankokkal nem szabad alkudozni, a cél egy olyan jogszabály megalkotása, amely tisztességes elszámolást biztosít az érintett adósok számára.
Z. Kárpát Dániel szerint a devizahitelesek helyzetének rendezése nem húzódhat tovább, ezért belátható időn belül konkrét jogalkotási eredményt vár.
A tervezett szabályozás egyik legfontosabb célja az lenne, hogy a hitelfelvevőknek ne kelljen egyenként, hosszadalmas és költséges bírósági eljárásokban érvényesíteniük az igényeiket.
A politikus hangsúlyozta, hogy a tárgyalások előrehaladása ellenére nehéz türelmesnek maradni, ugyanakkor bízik abban, hogy a jogalkotási folyamat végül kézzelfogható eredményt hoz.
Egyelőre nem ismert, hogy pontosan milyen rendelkezéseket tartalmazna az új devizahiteles törvény, kikre terjedne ki, és milyen elszámolási kötelezettségeket írna elő a pénzintézetek számára.
A bejegyzés alapján a jogszabály elfogadásának időpontja sem meghatározott, így egyelőre politikai várakozásról, nem pedig már elfogadott vagy véglegesített törvényjavaslatról van szó.
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