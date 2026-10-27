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A Bankszövetség felfüggesztését kezdeményezi Marczingós László ügyvéd

A Magyar Bankszövetség tevékenységének ügyészségi vizsgálatát és az egyesület működésének felfüggesztését kezdeményezte Marczingós László, aki szerint a szervezet törvényellenes célokat követ.

2026.10.27 16:40ma.hu
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Bejelentést tett a Fővárosi Főügyészségen és a Legfőbb Ügyészségen Marczingós László – közölte a jogász a Facebook-oldalán.

Marczingós állítása szerint a Magyar Bankszövetség tevékenysége törvényellenes célra irányul, ezért indokoltnak tartja, hogy az ügyészség fellépjen az egyesülettel szemben.

A jogász úgy véli, a Bankszövetség összemossa az érdekképviseleti, lobbitevékenységet a szerinte jogellenes eljárásokkal. Emiatt azt kezdeményezi, hogy az ügyészség függessze fel a szervezet működését.

A bejegyzés nem részletezi, pontosan mely intézkedések vagy döntések miatt fordult az ügyészséghez, és milyen bizonyítékokkal támasztotta alá a bejelentését.

A Magyar Bankszövetség a magyarországi hitelintézetek szakmai érdekképviseleti szervezete, amely rendszeresen foglal állást a bankszektort érintő jogszabályi és gazdaságpolitikai kérdésekben.

Az ügyészséghez benyújtott bejelentés önmagában nem bizonyítja a jogsértést, és nem jelenti a szervezet működésének automatikus felfüggesztését.

Egyelőre nem ismert, hogy az ügyészség milyen intézkedést tesz Marczingós László bejelentése nyomán.

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