Devizakárosultak

A Bankszövetség felfüggesztését kezdeményezi Marczingós László ügyvéd

A Magyar Bankszövetség tevékenységének ügyészségi vizsgálatát és az egyesület működésének felfüggesztését kezdeményezte Marczingós László, aki szerint a szervezet törvényellenes célokat követ. 2026.10.27 16:40 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Bejelentést tett a Fővárosi Főügyészségen és a Legfőbb Ügyészségen Marczingós László – közölte a jogász a Facebook-oldalán.



Marczingós állítása szerint a Magyar Bankszövetség tevékenysége törvényellenes célra irányul, ezért indokoltnak tartja, hogy az ügyészség fellépjen az egyesülettel szemben.



A jogász úgy véli, a Bankszövetség összemossa az érdekképviseleti, lobbitevékenységet a szerinte jogellenes eljárásokkal. Emiatt azt kezdeményezi, hogy az ügyészség függessze fel a szervezet működését.



A bejegyzés nem részletezi, pontosan mely intézkedések vagy döntések miatt fordult az ügyészséghez, és milyen bizonyítékokkal támasztotta alá a bejelentését.



A Magyar Bankszövetség a magyarországi hitelintézetek szakmai érdekképviseleti szervezete, amely rendszeresen foglal állást a bankszektort érintő jogszabályi és gazdaságpolitikai kérdésekben.



Az ügyészséghez benyújtott bejelentés önmagában nem bizonyítja a jogsértést, és nem jelenti a szervezet működésének automatikus felfüggesztését.



Egyelőre nem ismert, hogy az ügyészség milyen intézkedést tesz Marczingós László bejelentése nyomán.