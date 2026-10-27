Elszámoltatás

Milliárdos lélegeztetőgép-botrány: lecsapott a NAV

Több mint 660 millió forintos költségvetési csalás és pénzmosás gyanúja miatt indult nagyszabású hatósági akció a koronavírus-járvány idején állami megrendeléseket teljesítő cégek ellen. Egy vezetőt nemzetközi elfogatóparanccsal keresnek. 2026.10.27 17:38 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Összehangolt akciót hajtottak végre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói október 27-én Magyarország több pontján és Ausztriában. A hatóság egy olyan céghálózatot vizsgál, amely a koronavírus-járvány idején lélegeztetőgépeket és egészségügyi maszkokat szállított magyar állami szerveknek.



A NAV tájékoztatása szerint a vállalkozások 2020-ban a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal kötöttek szerződéseket. Ezek keretében 800 lélegeztetőgép és hárommillió egészségügyi maszk érkezett Kínából, összesen 15,6 milliárd forintért.



A nyomozás adatai szerint az érintettek több mint hárommilliárd forintos hasznot mostak tisztára, miközben fiktív számlák segítségével jogosulatlanul csökkentették adófizetési kötelezettségüket.



A hatóság gyanúja szerint a céghálózatban tényleges gazdasági tevékenységet nem végző társaságok is szerepeltek, amelyek nem létező informatikai szolgáltatásokról állítottak ki számlákat. Ezzel több mint 660 millió forintos vagyoni hátrányt okozhattak a központi költségvetésnek.



A gyanú szerint a megszerzett pénz egy részét az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett társasághoz utalták, másik részét pedig Magyarországon készpénzben vették fel.



Az akció során mintegy 1,5 milliárd forint értékű vagyont foglaltak le, illetve vettek zár alá. Ausztriában európai elfogatóparancs alapján elfogtak egy férfit, további 11 embert pedig gyanúsítottként hallgattak ki. Közülük kettőt őrizetbe vettek.



A feltételezett bűnszervezet egyik szökésben lévő irányítója ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki. A hatóságok szerint a férfi feltehetően Indonéziában tartózkodik.



A 24.hu beszámolója szerint a rendőrség körözési nyilvántartásában megjelent Májer Bálint, az OTT-One Nyrt. korábbi vezérigazgatójának neve. A társaság részt vett a külügyminisztériumi lélegeztetőgép-beszerzésekben.



Az ügyre Magyar Péter is reagált Facebook-oldalán, felhívva a figyelmet arra, hogy a hatósági akció a Szijjártó Péter vezette minisztériummal korábban üzletelő vállalkozásokat érinti.



A NAV költségvetési csalás és pénzmosás gyanúja miatt nyomoz, miközben a Nemzeti Nyomozó Iroda külön eljárásban vizsgálja a beszerzések esetleges túlárazását és a berendezések használhatóságát.



A nyomozás jelenlegi szakaszában a gyanúsítottak büntetőjogi felelősségét még nem állapították meg.