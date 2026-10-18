Gazdaság

Megsemmisítették a sóskúti Dongwha-gyár környezetvédelmi engedélyét

Fontos eredményt értek el a sóskúti civilek és az önkormányzat: jogorvoslati kérelmük nyomán megsemmisítették a Dongwha gyárának egységes környezethasználati engedélyét. A döntés ugyanakkor nem jelenti az üzem végleges bezárását. 2026.10.18 12:40 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megsemmisítették a sóskúti Dongwha-gyár egységes környezethasználati engedélyét – számolt be Facebook-oldalán Spiesz András, Törökbálint alpolgármestere.



A politikus tájékoztatása szerint a döntés a sóskúti önkormányzat és a Sóskúti Civil Kör Egyesület jogorvoslati fellépésének eredménye. A helyiek régóta tiltakoznak a beruházás ellen, elsősorban a környezeti és egészségügyi kockázatok miatt.



„Nagy siker Sóskútnak, fontos győzelem az egész térségnek!” – fogalmazott az alpolgármester.



Spiesz hangsúlyozta, hogy a szomszédos Törökbálinton is figyelemmel kísérték a sóskúti eseményeket, és támogatták a helyiek küzdelmét.



Szerinte a környezetvédelem, az ivóvízbázisok biztonsága és a lakosság egészségének megóvása nem kizárólag egyetlen település ügye, hiszen az esetleges környezeti hatások nem állnak meg a közigazgatási határoknál.



Az alpolgármester külön megköszönte Pósfai Gábor országgyűlési képviselő kiállását is, aki szerinte következetesen képviselte a térségben élők érdekeit.



„Egyetlen beruházás gazdasági érdeke sem írhatja felül az emberek egészséghez és biztonsághoz való jogát” – idézte a képviselő álláspontját.



Spiesz András ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az engedély megsemmisítése nem egyenlő a gyár végleges bezárásával. A további engedélyezési eljárás során a feltárt hibákat és hiányosságokat rendezni kell.



A döntés mindenesetre jelentős eredmény a beruházást ellenző helyiek számára, akik az önkormányzattal együtt jogi eszközökkel léptek fel a gyár működésének engedélyezése ellen.



A bejegyzés nem részletezi az engedély megsemmisítésének pontos jogi indokait, a döntést meghozó hatóságot vagy bíróságot, illetve azt sem, hogy a határozat milyen közvetlen következményekkel jár az üzem működésére nézve.