Gazdaság
Megsemmisítették a sóskúti Dongwha-gyár környezetvédelmi engedélyét
Fontos eredményt értek el a sóskúti civilek és az önkormányzat: jogorvoslati kérelmük nyomán megsemmisítették a Dongwha gyárának egységes környezethasználati engedélyét. A döntés ugyanakkor nem jelenti az üzem végleges bezárását.2026.10.18 12:40ma.hu
Megsemmisítették a sóskúti Dongwha-gyár egységes környezethasználati engedélyét – számolt be Facebook-oldalán Spiesz András, Törökbálint alpolgármestere.
A politikus tájékoztatása szerint a döntés a sóskúti önkormányzat és a Sóskúti Civil Kör Egyesület jogorvoslati fellépésének eredménye. A helyiek régóta tiltakoznak a beruházás ellen, elsősorban a környezeti és egészségügyi kockázatok miatt.
„Nagy siker Sóskútnak, fontos győzelem az egész térségnek!” – fogalmazott az alpolgármester.
Spiesz hangsúlyozta, hogy a szomszédos Törökbálinton is figyelemmel kísérték a sóskúti eseményeket, és támogatták a helyiek küzdelmét.
Szerinte a környezetvédelem, az ivóvízbázisok biztonsága és a lakosság egészségének megóvása nem kizárólag egyetlen település ügye, hiszen az esetleges környezeti hatások nem állnak meg a közigazgatási határoknál.
Az alpolgármester külön megköszönte Pósfai Gábor országgyűlési képviselő kiállását is, aki szerinte következetesen képviselte a térségben élők érdekeit.
„Egyetlen beruházás gazdasági érdeke sem írhatja felül az emberek egészséghez és biztonsághoz való jogát” – idézte a képviselő álláspontját.
Spiesz András ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az engedély megsemmisítése nem egyenlő a gyár végleges bezárásával. A további engedélyezési eljárás során a feltárt hibákat és hiányosságokat rendezni kell.
A döntés mindenesetre jelentős eredmény a beruházást ellenző helyiek számára, akik az önkormányzattal együtt jogi eszközökkel léptek fel a gyár működésének engedélyezése ellen.
A bejegyzés nem részletezi az engedély megsemmisítésének pontos jogi indokait, a döntést meghozó hatóságot vagy bíróságot, illetve azt sem, hogy a határozat milyen közvetlen következményekkel jár az üzem működésére nézve.
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