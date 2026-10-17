Gazdaság
Több mint 200 milliárd forint segítheti a vállalkozások fejlesztését
Kamatmentes hitelből korszerűsíthetik technológiájukat, fejleszthetik ingatlanjaikat és csökkenthetik energiaköltségeiket a hazai vállalkozások. A Ganz Ábrahám 0%-os hitelprogramról dr. Szijjártó Gábor, a TISZA Tolna vármegyei politikusa számolt be.2026.10.17 10:09ma.hu
Jelentős fejlesztési források állhatnak a magyar vállalkozások rendelkezésére a Ganz Ábrahám 0%-os hitelprogram keretében. A konstrukció célja, hogy kamatmentes finanszírozással segítse a vállalkozások technológiai megújulását, digitalizációját és energiahatékonysági beruházásait.
Dr. Szijjártó Gábor Facebook-bejegyzése szerint közel 150 milliárd forint jut technológiai beruházásokra, ingatlanfejlesztésekre, valamint a zöld és digitális átállást támogató projektekre.
A program mellett további 25 milliárd forintos forráskeret szolgálja a kis- és középvállalkozások digitalizációját. Ebből többek között informatikai eszközök, szoftverek és digitális szolgáltatások beszerzését finanszírozhatják a cégek.
Az energiahatékonysági fejlesztésekre 34 milliárd forint áll rendelkezésre. A támogatott beruházások között épületkorszerűsítések és technológiai rendszerek energiahatékonyabbá tétele is szerepelhet.
A politikus külön kiemelte a program vidéki gazdaságra gyakorolt lehetséges hatását. Mint írta, Tolna vármegyében is számos család megélhetése függ a helyi vállalkozások működésétől és versenyképességétől.
A kamatmentes finanszírozás a vállalkozások számára azért lehet különösen előnyös, mert mérsékelheti a beruházások finanszírozási terheit, miközben a korszerűbb technológiák és az energiatakarékos megoldások hosszabb távon a működési költségeket is csökkenthetik.
A felsorolt keretösszegek együttesen közel 209 milliárd forintot tesznek ki. A bejegyzés ugyanakkor nem részletezi a hitelfelvétel feltételeit, az igényelhető összegek nagyságát, a futamidőt vagy a jelentkezési határidőket, ezért ezekről a vállalkozásoknak a hivatalos programkiírások alapján érdemes tájékozódniuk.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 18:21 Napokig szenvedhetett egy elütött macska Cegléden, gazdája nem vitte orvoshoz
- 16:51 Lejárt Fekete-Győr András Orbán-rezsimtől kapott börtönbüntetésének próbaideje
- 14:30 Megdöbbentek az állatvédők, miután rejtélyes rosszulléteket produkáltak a gólyák
- 12:27 Ezer éve nem látott szuper El Niño alakulhat ki
- 10:09 Több mint 200 milliárd forint segítheti a vállalkozások fejlesztését
- 8:59 Fekete-Győr András Toroczkainak: Adja vissza a mandátumát és tűnjön el a közéletből!
- 6:57 Politikai foglyokért imádkozott a KDNP - de kiket tartanak annak?
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06