Gazdaság

Több mint 200 milliárd forint segítheti a vállalkozások fejlesztését

Kamatmentes hitelből korszerűsíthetik technológiájukat, fejleszthetik ingatlanjaikat és csökkenthetik energiaköltségeiket a hazai vállalkozások. A Ganz Ábrahám 0%-os hitelprogramról dr. Szijjártó Gábor, a TISZA Tolna vármegyei politikusa számolt be. 2026.10.17 10:09 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jelentős fejlesztési források állhatnak a magyar vállalkozások rendelkezésére a Ganz Ábrahám 0%-os hitelprogram keretében. A konstrukció célja, hogy kamatmentes finanszírozással segítse a vállalkozások technológiai megújulását, digitalizációját és energiahatékonysági beruházásait.



Dr. Szijjártó Gábor Facebook-bejegyzése szerint közel 150 milliárd forint jut technológiai beruházásokra, ingatlanfejlesztésekre, valamint a zöld és digitális átállást támogató projektekre.



A program mellett további 25 milliárd forintos forráskeret szolgálja a kis- és középvállalkozások digitalizációját. Ebből többek között informatikai eszközök, szoftverek és digitális szolgáltatások beszerzését finanszírozhatják a cégek.



Az energiahatékonysági fejlesztésekre 34 milliárd forint áll rendelkezésre. A támogatott beruházások között épületkorszerűsítések és technológiai rendszerek energiahatékonyabbá tétele is szerepelhet.



A politikus külön kiemelte a program vidéki gazdaságra gyakorolt lehetséges hatását. Mint írta, Tolna vármegyében is számos család megélhetése függ a helyi vállalkozások működésétől és versenyképességétől.



A kamatmentes finanszírozás a vállalkozások számára azért lehet különösen előnyös, mert mérsékelheti a beruházások finanszírozási terheit, miközben a korszerűbb technológiák és az energiatakarékos megoldások hosszabb távon a működési költségeket is csökkenthetik.



A felsorolt keretösszegek együttesen közel 209 milliárd forintot tesznek ki. A bejegyzés ugyanakkor nem részletezi a hitelfelvétel feltételeit, az igényelhető összegek nagyságát, a futamidőt vagy a jelentkezési határidőket, ezért ezekről a vállalkozásoknak a hivatalos programkiírások alapján érdemes tájékozódniuk.