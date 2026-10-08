Rendszerváltás

Magángépek, szivarok, luxusszállodák - milliárdos költések Mészáros Lőrinc cégénél

Több mint egymilliárd forintot költött külföldi luxusutazásokra a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd Zrt. a Direkt36 által megszerzett dokumentumok szerint. A résztvevőket magánrepülőgépek, elegáns szállodák és különleges programok is várták. 2026.10.08 06:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Dubaj, a francia Riviéra, Délnyugat-Franciaország és Tádzsikisztán is szerepelt azok között az úti célok között, ahová a Mészáros Lőrinc cégbirodalmához tartozó V-Híd Zrt. utazásokat szervezett az elmúlt években – derül ki a Direkt36 tényfeltáró anyagából.



A portál birtokába jutott dokumentumok szerint a vállalat több mint egymilliárd forintot fordított ilyen jellegű külföldi utakra. A programok között magánrepülőgépes utazások, exkluzív szállodai tartózkodások és különleges csapatépítő rendezvények is szerepeltek.



A résztvevőket egyes utakon szivarokkal, masszázzsal, veteránautós túrákkal és korlátlan italfogyasztással is várták. A beszámoló alapján a szervezés és a szolgáltatások színvonala messze túlmutatott a hagyományos vállalati rendezvények keretein.



A Direkt36 értesülései egybevágnak az Átlátszó napokban közölt kutatásának egyes megállapításaival is. A tényfeltáró portál Mészáros Lőrinc közvetlen üzleti környezetében több magánrepülőgép nyomára bukkant, köztük olyanokra, amelyek egy bizalmi vagyonkezelő tulajdonában állnak.



A V-Híd Zrt. az elmúlt években a magyar építőipar egyik kiemelkedően eredményes vállalatává vált. A G7 korábbi elemzése szerint a cég nemcsak jelentős bevételt, hanem az iparági átlaghoz képest különösen magas nyereségrátát is elért.



A Transparency International Magyarország Tenderbajnok adatbázisa alapján a V-Híd 2021 és 2023 között a második legnagyobb összértékben nyert el közbeszerzéseket Magyarországon.



A vállalat neve korábban a Megafon finanszírozásával kapcsolatban is előkerült, miután milliárdos nagyságrendű támogatásokat nyújtott a kormányközeli kommunikációs szervezetnek.



A Transparency International Magyarország a most nyilvánosságra került információkat a hazai közbeszerzési rendszer visszatérő problémáinak összefüggésében értékeli. A korrupcióellenes szervezet szerint a közpénzekből finanszírozott megrendelésekből származó jelentős magánvagyonok és az azokhoz kapcsolódó luxusköltések fontos kérdéseket vetnek fel a közbeszerzések tisztaságáról.



Fontos ugyanakkor, hogy a közbeszerzésekből származó vállalati bevétel, illetve a luxusutazások finanszírozása önmagában nem bizonyít korrupciót vagy jogellenes közpénzfelhasználást. A nyilvánosságra került dokumentumok alapján elsősorban az utazások üzleti indokoltsága, a résztvevők köre és a költségek elszámolása vethet fel további kérdéseket.



A Direkt36 feltárása mindenesetre újabb betekintést enged abba, milyen nagyságrendű összegeket fordított exkluzív utazásokra Magyarország egyik legnagyobb állami megrendelésekkel rendelkező építőipari vállalata.