Rendszerváltás

Tízmilliárdos Volán-ügy: nyolc volt vezetőt gyanúsítanak

Mintegy tízmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozhattak az állami Volán-társaságoknak azokkal a beszerzésekkel, amelyek során 2015 és 2018 között összesen 608 használt autóbuszt vásároltak meg – a rendőrség gyanúja szerint jelentősen túlárazva.



Az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és pénzmosás miatt folyik büntetőeljárás. A Nemzeti Nyomozó Iroda két hónappal ezelőtt külön nyomozócsoportot hozott létre az ügy feltárására.



A nyomozás a Volán-társaságok feljelentése alapján indult.



A hatóság szerint a buszbeszerzéseknél nem feltétlenül a közlekedési központok gazdasági érdekei érvényesültek. A gyanú szerint az ügyletek során egyes személyek érdekei kerülhettek előtérbe, miközben az állami vállalatokat jelentős kár érte.



A nyomozók egy kecskeméti ingatlan megvásárlását is vizsgálják. A rendőrség szerint az egyik Volán-társaság székhelyét ugyancsak túlárazva vásárolhatták meg, ami legalább további 550 millió forintos vagyoni hátrányt okozhatott.



A gyanú szerint a buszbeszerzésekből és az ingatlanügyletből származó pénz egy része köztes vállalkozásokon és színlelt kölcsönszerződéseken keresztül juthatott tovább más cégekhez.



A hatóság azt is vizsgálja, hogy ezekből az összegekből finanszírozhattak-e ingatlanberuházásokat Budapest IX. és XII. kerületében, Törökbálinton, valamint Balatonvilágoson.



A nyomozás egy egymilliárd forintot meghaladó készpénzfelvételre és egy nagy értékű gépkocsi megvásárlására is kiterjed.



Az NNI szeptember 10-én nyolc korábbi vezetőt hallgatott ki gyanúsítottként. Köztük van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egykori vezérigazgatója is.



A gyanúsítottakhoz köthető ingatlanokban házkutatásokat tartottak, dokumentumokat és szerződéseket foglaltak le, valamint elektronikus eszközökről is adatokat mentettek ki.



A nyomozás folytatódik, és a rendőrség szerint további gyanúsítások is várhatók. A feltételezett bűncselekményekből származó vagyon felkutatásában és visszaszerzésében az NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatala is részt vesz.



Az eljárás jelenleg nyomozati szakaszban van, a gyanúsítás ténye önmagában nem jelenti az érintettek bűnösségét.