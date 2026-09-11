Rendszerváltás
Tízmilliárdos Volán-ügy: nyolc volt vezetőt gyanúsítanak
Évekkel ezelőtti buszbeszerzések és egy ingatlanügy miatt indult nagyszabású nyomozás, amelyben további gyanúsítások is jöhetnek.2026.09.11 18:42ma.hu
Mintegy tízmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozhattak az állami Volán-társaságoknak azokkal a beszerzésekkel, amelyek során 2015 és 2018 között összesen 608 használt autóbuszt vásároltak meg – a rendőrség gyanúja szerint jelentősen túlárazva.
Az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és pénzmosás miatt folyik büntetőeljárás. A Nemzeti Nyomozó Iroda két hónappal ezelőtt külön nyomozócsoportot hozott létre az ügy feltárására.
A nyomozás a Volán-társaságok feljelentése alapján indult.
A hatóság szerint a buszbeszerzéseknél nem feltétlenül a közlekedési központok gazdasági érdekei érvényesültek. A gyanú szerint az ügyletek során egyes személyek érdekei kerülhettek előtérbe, miközben az állami vállalatokat jelentős kár érte.
A nyomozók egy kecskeméti ingatlan megvásárlását is vizsgálják. A rendőrség szerint az egyik Volán-társaság székhelyét ugyancsak túlárazva vásárolhatták meg, ami legalább további 550 millió forintos vagyoni hátrányt okozhatott.
A gyanú szerint a buszbeszerzésekből és az ingatlanügyletből származó pénz egy része köztes vállalkozásokon és színlelt kölcsönszerződéseken keresztül juthatott tovább más cégekhez.
A hatóság azt is vizsgálja, hogy ezekből az összegekből finanszírozhattak-e ingatlanberuházásokat Budapest IX. és XII. kerületében, Törökbálinton, valamint Balatonvilágoson.
A nyomozás egy egymilliárd forintot meghaladó készpénzfelvételre és egy nagy értékű gépkocsi megvásárlására is kiterjed.
Az NNI szeptember 10-én nyolc korábbi vezetőt hallgatott ki gyanúsítottként. Köztük van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egykori vezérigazgatója is.
A gyanúsítottakhoz köthető ingatlanokban házkutatásokat tartottak, dokumentumokat és szerződéseket foglaltak le, valamint elektronikus eszközökről is adatokat mentettek ki.
A nyomozás folytatódik, és a rendőrség szerint további gyanúsítások is várhatók. A feltételezett bűncselekményekből származó vagyon felkutatásában és visszaszerzésében az NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatala is részt vesz.
Az eljárás jelenleg nyomozati szakaszban van, a gyanúsítás ténye önmagában nem jelenti az érintettek bűnösségét.
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