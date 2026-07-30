Világvége

Az aszálytűrő növényekben látja a jövőt a minisztérium

A tárca szerint az aszály már nem rendkívüli jelenség, ezért hosszú távú megoldásokra és új termesztési módszerekre van szükség. 2026.07.30 14:03 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium szerint az aszály mára a magyar mezőgazdaság egyik állandó kihívásává vált, ezért a gazdálkodóknak és a szakpolitikának is hosszú távú alkalmazkodási megoldásokat kell keresniük.



A minisztérium közlése szerint a szakmailag illetékes munkatársak ezúttal a gazdálkodókkal egyeztettek az aszálytűrő növénytermesztés lehetőségeiről.



A megbeszéléseken szó esett a hosszú távú tervezés fontosságáról, a talajélet megőrzését támogató innovatív technológiákról, valamint azokról a módszerekről, amelyek javíthatják a talaj vízmegtartó képességét.



A tárca hangsúlyozta, hogy a változó éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodás csak a gazdálkodók és a szakemberek együttműködésével lehet sikeres. Ennek részeként kiemelt figyelmet fordítanak az alternatív növényfajok és új termesztési megoldások feltérképezésére.



A minisztérium szerint a cél az, hogy a magyar mezőgazdaság minél ellenállóbbá váljon a gyakoribbá váló száraz időszakokkal szemben, és hosszú távon is fenntartható termelést biztosítson.