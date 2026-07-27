Gazdaság

Rekordösszegű, 290 millió eurós refinanszírozást kapott a Westend

A Gránit Pólus csoport 290 millió euró összegű zöld hitelmegállapodással újította meg a Westend épületkomplexum finanszírozását. 2026.07.27 10:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A finanszírozást az Erste Group Bank AG, az Erste Bank Hungary Zrt., az UniCredit Bank és a K&H Bank alkotta bankkonzorcium biztosítja. A konzorcium vezetője az Erste.



A megállapodás keretében a bankkonzorcium a Westendhez kapcsolódó korábbi finanszírozást új, hosszú távú hitelkonstrukcióval váltja fel. A tájékoztatás szerint a 290 millió euró összegű ügylet Magyarország kiemelkedő volumenű ingatlan-refinanszírozási tranzakciója, és az egyetlen ingatlanhoz kapcsolódó hazai finanszírozásokat tekintve rekordot jelent.



A hitel fedezetét a Gránit Pólus Csoport legértékesebb ingatlana, a Westend épületegyüttes adja.



A Westend kereskedelmi központ évente közel húszmillió látogatót fogad; 50 ezer négyzetmétert meghaladó kereskedelmi területtel, több mint 400 üzlettel, valamint három irodatoronyban 16 ezer négyzetméter irodaterülettel rendelkezik, emellett az épületegyüttesben található egy Crowne Plaza márkanév alatt üzemeltetett, 230 szobás szálloda.



A komplexum erős piaci pozíciója és bizonyított értékállósága a finanszírozási feltételek jelentős javulásában is tükröződött - emelte ki közleményében a vállalat.



A refinanszírozás egyik legfontosabb sajátossága, hogy a tranzakció zöldhitelként valósult meg. Ennek feltételeit a Westend elmúlt években végrehajtott, mintegy 10 millió euró értékű fenntarthatósági és energiahatékonysági fejlesztései teremtették meg.



A beruházási program részeként a Gránit Pólus csoport a többi között javította az épületegyüttes energiahatékonyságát, csaknem 80 százalékra növelte a megújuló energiaforrások arányát, természetalapú megoldásokat vezetett be, továbbá mesterséges intelligencián alapuló épületüzemeltetési rendszereket és számos műszaki korszerűsítést valósított meg.



A fejlesztések eredményeképpen a több mint 25 éves épület műszakilag és alkalmazott technológiákban jelenleg a legkorszerűbb közép-európai ingatlanok közé tartozik - hangsúlyozták.



A tájékoztatás szerint a megállapodással a Gránit Pólus csoport és a finanszírozó bankok közel egy évtizedes együttműködése újabb mérföldkőhöz érkezett. A bankkonzorcium 2017 óta finanszírozza a Westendet.



A refinanszírozás nemcsak a Westend üzleti teljesítményébe vetett bizalmat jelzi, hanem azt is mutatja, hogy a fenntartható és energiahatékony működés egyre meghatározóbb szemponttá válik az ingatlanfinanszírozási döntésekben - közölték.