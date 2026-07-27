Gazdaság
Rekordösszegű, 290 millió eurós refinanszírozást kapott a Westend
A Gránit Pólus csoport 290 millió euró összegű zöld hitelmegállapodással újította meg a Westend épületkomplexum finanszírozását.2026.07.27 10:30MTI
A finanszírozást az Erste Group Bank AG, az Erste Bank Hungary Zrt., az UniCredit Bank és a K&H Bank alkotta bankkonzorcium biztosítja. A konzorcium vezetője az Erste.
A megállapodás keretében a bankkonzorcium a Westendhez kapcsolódó korábbi finanszírozást új, hosszú távú hitelkonstrukcióval váltja fel. A tájékoztatás szerint a 290 millió euró összegű ügylet Magyarország kiemelkedő volumenű ingatlan-refinanszírozási tranzakciója, és az egyetlen ingatlanhoz kapcsolódó hazai finanszírozásokat tekintve rekordot jelent.
A hitel fedezetét a Gránit Pólus Csoport legértékesebb ingatlana, a Westend épületegyüttes adja.
A Westend kereskedelmi központ évente közel húszmillió látogatót fogad; 50 ezer négyzetmétert meghaladó kereskedelmi területtel, több mint 400 üzlettel, valamint három irodatoronyban 16 ezer négyzetméter irodaterülettel rendelkezik, emellett az épületegyüttesben található egy Crowne Plaza márkanév alatt üzemeltetett, 230 szobás szálloda.
A komplexum erős piaci pozíciója és bizonyított értékállósága a finanszírozási feltételek jelentős javulásában is tükröződött - emelte ki közleményében a vállalat.
A refinanszírozás egyik legfontosabb sajátossága, hogy a tranzakció zöldhitelként valósult meg. Ennek feltételeit a Westend elmúlt években végrehajtott, mintegy 10 millió euró értékű fenntarthatósági és energiahatékonysági fejlesztései teremtették meg.
A beruházási program részeként a Gránit Pólus csoport a többi között javította az épületegyüttes energiahatékonyságát, csaknem 80 százalékra növelte a megújuló energiaforrások arányát, természetalapú megoldásokat vezetett be, továbbá mesterséges intelligencián alapuló épületüzemeltetési rendszereket és számos műszaki korszerűsítést valósított meg.
A fejlesztések eredményeképpen a több mint 25 éves épület műszakilag és alkalmazott technológiákban jelenleg a legkorszerűbb közép-európai ingatlanok közé tartozik - hangsúlyozták.
A tájékoztatás szerint a megállapodással a Gránit Pólus csoport és a finanszírozó bankok közel egy évtizedes együttműködése újabb mérföldkőhöz érkezett. A bankkonzorcium 2017 óta finanszírozza a Westendet.
A refinanszírozás nemcsak a Westend üzleti teljesítményébe vetett bizalmat jelzi, hanem azt is mutatja, hogy a fenntartható és energiahatékony működés egyre meghatározóbb szemponttá válik az ingatlanfinanszírozási döntésekben - közölték.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 12:37 A becslések szerint több mint 80 ezer hektárnyi terület égett ki Spanyolországban
- 10:30 Rekordösszegű, 290 millió eurós refinanszírozást kapott a Westend
- 8:33 NKA-ügy - Tarr Zoltán: két valótlan adatközlést találtak az Edda zenekarnak szánt támogatások között
- 6:32 Seattle-ben két ember meghalt, többen megsebesültek egy gasztronómiai fesztiválon kitört lövöldözésben
- 18:45 Újabb hőhullám várható a héten
- 16:21 Azbesztmentesítési alappal segíti a kormány a szennyezett településeket
- 14:15 A falhoz vágtak egy kölyökmacskát Mosonmagyaróváron - rendőrségi feljelentés lett az ügyből
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06