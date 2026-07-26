Gazdaság

Kapitány István: folytatódik a minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása

Az elmúlt hetekben sorra egyeztettek szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, vállalkozókkal és a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel.

2026.07.26 12:43MTI
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Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása - közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-oldalán szombaton.

A politikus azt írta, hogy az Eximbank után "egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgáljuk meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket". Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak.

"Onnantól már az ő feladatuk, hogy megtegyék a szükséges lépéseket" - fogalmazott.

Kitért arra is, hogy az elmúlt hetekben sorra egyeztettek szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, vállalkozókkal és a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel.

A tárca heti értekezletén összegezték a találkozókon hallottakat. Sok értékes javaslat érkezett, és ezek be is épülnek a döntéseikbe - jelezte, és hozzátette, hogy az irány változatlan: átlátható működés, felelős döntések és folyamatos párbeszéd.

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