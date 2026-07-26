Gazdaság

Kapitány István: folytatódik a minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása

Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása - közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-oldalán szombaton.



A politikus azt írta, hogy az Eximbank után "egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgáljuk meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket". Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak.



"Onnantól már az ő feladatuk, hogy megtegyék a szükséges lépéseket" - fogalmazott.



Kitért arra is, hogy az elmúlt hetekben sorra egyeztettek szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, vállalkozókkal és a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel.



A tárca heti értekezletén összegezték a találkozókon hallottakat. Sok értékes javaslat érkezett, és ezek be is épülnek a döntéseikbe - jelezte, és hozzátette, hogy az irány változatlan: átlátható működés, felelős döntések és folyamatos párbeszéd.