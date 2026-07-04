Energiaválság
Kapitány István: a paksi atomerőmű elkezdte visszaemelni a teljesítményét
Magyarország energiaellátása biztonságos és folyamatos, valamint, hogy a Duna vízhőmérsékletét folyamatosan mérik, és élővilága nincs veszélyben.2026.07.04 18:55MTI
A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét - írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-oldalán.
Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (MAVIR) Zrt.-vel egyeztetve.
A hatályos jogszabály szerint ugyanis a hűtővíz kibocsátási pontjától, azaz a meleg vizes csatorna dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius-fokot. Ez a szabály egyébként rendkívüli esetben, ellátásbiztonsági okokból az energiapolitikáért felelős miniszter hozzájárulásával 31,5 Celsius fokig túlléphető - emlékeztetett korábbi közleményében az aztomerőmű.
A miniszter a hét elején azt jelezte, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos és folyamatos, valamint, hogy a Duna vízhőmérsékletét folyamatosan mérik, és élővilága nincs veszélyben.
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